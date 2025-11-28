El jugador que está cotizado en cinco millones de dólares y podría llegar a Millonarios

Millonarios sigue analizando posibilidades en el mercado de pases y busca los mejores jugadores para dar parte de tranquilidad en la hinchada y avanzar en el proyecto deportivo del 2026. Las cosas en el 2025 no fueron las mejores, no se alcanzó ni siquiera una final y el torneo internacional sigue siendo la gran asignatura pendiente de su historia. Los directivos Enrique Camacho y Gustavo Serpa voltean a mirar al sur del continente y explorar las opciones.

Todo esto avanza, mientras se trabaja en las salidas del club, como la del brasileño Bruno Sávio, quien rescindió el contrato en días pasados y aún falta por conocer el veredicto con Santiago Giordana y Juan Pablo Vargas, ya que el uruguayo Guillermo De Amores seguirá en el arco ‘Embajador’ para el 2026. Liberar cupos de extranjeros comienza a ser prioridad en Millonarios para intentar traer otros de más jerarquía y que marquen diferencia.

Enrique Camacho y Gustavo Serpa, directivos de Millonarios, han sido duramente cuestionados. Una tutela mantiene en firme las protestas con “trapos” en el estadio. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA/ PRENSA MILLONARIOS

Precisamente, los ojos de Millonarios se colocan en Argentina, ya que hay un volante que está sonando con fuerza que podría ser nuevo fichaje y romper el mercado del fútbol colombiano. Se uniría a Carlos Darwin Quintero y Mateo García, las incorporaciones más recientes provenientes de Deportivo Pereira y Once Caldas, respectivamente.

El argentino que vale una millonada y podría llegar a Millonarios

En las últimas horas, se filtró el nombre de Alex Luna, un volante argentino que está valorado en cinco millones de dólares y que su ficha fue recientemente adquirida por Instituto de Córdoba en 1.2 millones de dólares. Según el periodista Mariano Olsen, este volante también está siendo seguido por la Liga MX y la MLS.

