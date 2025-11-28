Deportes
El jugador que está cotizado en cinco millones de dólares y podría llegar a Millonarios
Millonarios sigue mirando posibilidades en el mercado de pases y tiene en la mira a un volante que está cotizado en cinco millones de dólares. Fichaje de lujo que podría unirse a Carlos Darwin Quintero y Mateo García.
Siga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas
Millonarios sigue analizando posibilidades en el mercado de pases y busca los mejores jugadores para dar parte de tranquilidad en la hinchada y avanzar en el proyecto deportivo del 2026. Las cosas en el 2025 no fueron las mejores, no se alcanzó ni siquiera una final y el torneo internacional sigue siendo la gran asignatura pendiente de su historia. Los directivos Enrique Camacho y Gustavo Serpa voltean a mirar al sur del continente y explorar las opciones.
La danza de nombres y los rumores no se hacen esperar. Incluso, hasta James Rodríguez ha sido mencionado como posibilidad de refuerzo en Millonarios. Tras él, otro gran nombre como Miguel Ángel Borja, en la puerta de salida de River Plate, fue escuchado en los pasillos de las oficinas y en las redes sociales. Incluso, el capitán del Junior de Barranquilla, Didier Moreno, es otra opción para el equipo azul.
Todo esto avanza, mientras se trabaja en las salidas del club, como la del brasileño Bruno Sávio, quien rescindió el contrato en días pasados y aún falta por conocer el veredicto con Santiago Giordana y Juan Pablo Vargas, ya que el uruguayo Guillermo De Amores seguirá en el arco ‘Embajador’ para el 2026. Liberar cupos de extranjeros comienza a ser prioridad en Millonarios para intentar traer otros de más jerarquía y que marquen diferencia.
Precisamente, los ojos de Millonarios se colocan en Argentina, ya que hay un volante que está sonando con fuerza que podría ser nuevo fichaje y romper el mercado del fútbol colombiano. Se uniría a Carlos Darwin Quintero y Mateo García, las incorporaciones más recientes provenientes de Deportivo Pereira y Once Caldas, respectivamente.
El argentino que vale una millonada y podría llegar a Millonarios
En las últimas horas, se filtró el nombre de Alex Luna, un volante argentino que está valorado en cinco millones de dólares y que su ficha fue recientemente adquirida por Instituto de Córdoba en 1.2 millones de dólares. Según el periodista Mariano Olsen, este volante también está siendo seguido por la Liga MX y la MLS.
Se cree que Instituto solamente dejará salir a Alex Luna en compra y no aceptará préstamos. Por otra parte, su valor y por la proyección que tiene, es un fichaje costoso para Colombia. Millonarios analiza qué posibilidades tiene en unas aguas donde poderosos clubes de México y Estados Unidos ya han llegado. Luna es zurdo y tiene 21 años. Es canterano de Atlético Rafaela y ya tuvo un paso por Independiente de Avellaneda.