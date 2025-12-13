Líderes empresariales. Esta es la fórmula de NTT DATA Colombia para liderar la transformación digital de las principales empresas del país

En solo un año, Juan Sebastián Escobar ha liderado uno de los periodos más sólidos de NTT DATA Colombia. La consultora, que integra innovación, visión estratégica y una cultura japonesa basada en la confianza, acompaña hoy a las principales organizaciones del país en sus procesos de transformación, adopción de inteligencia artificial y creación de nuevos modelos de negocio. Para Escobar, el objetivo de su gestión es acelerar la competitividad del país a través de soluciones tecnológicas que generen impacto real y sostenible.

¿Qué es NTT DATA Colombia y cuál es su relevancia global?

JUAN SEBASTIÁN ESCOBAR: NTT DATA es una compañía global de consultoría y servicios tecnológicos que acompaña a las organizaciones en sus grandes decisiones digitales. Estamos presentes en más de 75 países y somos parte del Grupo NTT, uno de los mayores holdings de tecnología del mundo. Pero más allá del tamaño, nuestra relevancia está en el conocimiento que compartimos para que la tecnología realmente transforme negocios, mercados e incluso vidas.

Usted lleva más de dos décadas en la compañía, ¿cómo llegó a ser CEO?

J.S.E.: Entré a NTT DATA Colombia con la convicción de que aquí podía crecer y aportar. He tenido la oportunidad de conocer el negocio desde múltiples ángulos, escuchar a los clientes, trabajar con equipos extraordinarios y aprender de la evolución constante del sector. Creo que esa mezcla de experiencia, curiosidad y pasión por lo que hacemos me fue llevando, paso a paso, a asumir este rol. Me emociona profundamente liderar una compañía que combina innovación, cultura y un objetivo social.

Usted habla de construir la mejor empresa para el mejor talento. ¿Qué significa?

J.S.E.: Significa que una compañía solo crece si su gente crece con ella. Queremos que cada colaborador encuentre un lugar coherente y fiel a sus valores, y en el que pueda aprender, ser escuchado y sentirse inspirado. Cuando el talento se siente reconocido, todo lo demás se potencia.

¿Cómo definiría su estilo de liderazgo?

J.S.E.: Creo en el liderazgo que enseña y escucha; un liderazgo coherente que promueve la creatividad y hace que lo técnico y lo humano converjan para que cada colaborador encuentre su propio lugar, su propio ritmo. La verdadera innovación nace cuando la gente siente libertad para crear.

En un entorno tan cambiante, ¿de qué manera toman decisiones estratégicas?

J.S.E.: Con aprendizaje continuo y revisión permanente de capacidades digitales. Entender el entorno, anticipar necesidades y ver la tecnología no como un fin, sino como un habilitador, nos permite dar pasos firmes. Si algo he aprendido es que, en tiempos de cambio, la velocidad importa, pero la claridad importa más.

¿Cuáles son esos focos que hoy guían a la compañía?

J.S.E.: La inteligencia artificial es central para potenciar el negocio, la ciberresiliencia, la adopción tecnológica y el talento. Son focos conectados: si la gente está bien, nuestras soluciones son mejores y nuestro aporte al país es más fuerte.

¿En qué se ve materializada la contribución de NTT DATA al desarrollo del país?

J.S.E.: Creemos que el desarrollo solo es desarrollo si es para todos. Por eso, tenemos tres iniciativas claras: Mujeres Auténticas, en alianza con Women in Tech, con la que formamos a más de 10.000 mujeres cada año en tecnología; con la Fundación NTT DATA impulsamos desprendimientos tecnológicos con impacto social. Finalmente, fuimos reconocido como la quinta empresa más sostenible del país. De esta manera aportamos al desarrollo desde el talento femenino, el tejido emprendedor y la sostenibilidad empresarial.

¿Es difícil retener el talento en un mercado tan competitivo?

J.S.E.: Sí, es un reto, pero la respuesta está en siempre poner a las personas primero. Un ejemplo que nos marcó fue una colaboradora se enteró de que estaba embarazada justo en los exámenes médicos de ingreso. En lugar de retrasar su llegada, le dijimos que viviera su maternidad tranquila porque queríamos construir una relación de confianza y de largo plazo. Historias así muestran lo que creemos: el talento se cuida, se acompaña y se respeta.

¿Fue un buen año para NTT DATA?

J.S.E.: Cerramos un año extraordinario: tuvimos la operación más rentable del clúster. Sin embargo, más que bueno, fue un año que nos permitió avanzar con sentido, es por eso que ara 2026 queremos sostener el equilibrio entre crecer de manera rentable, con talento excepcional y una oferta diferencial.

¿Cómo está Colombia frente a la región en términos tecnológicos?

J.S.E.: Chile y Brasil avanzan más rápido en adopción tecnológica, pero Colombia tiene un activo único: talento extraordinario. Si Gobierno, empresarios y academia trabajamos alineados, podríamos ser líderes regionales y exportadores de talento digital.

Finalmente, ¿qué mensaje le gustaría dejarles a los jóvenes?