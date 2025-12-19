Confiar cerró 2025 con avances en inclusión financiera y digitalización del sistema cooperativo

El cierre de 2025 estuvo marcado por avances en inclusión financiera y digitalización dentro del sistema cooperativo. En ese contexto, Confiar Cooperativa Financiera informó la implementación de desarrollos tecnológicos orientados a facilitar el acceso a servicios financieros, reforzar la seguridad de las transacciones y ampliar el uso de herramientas digitales en la gestión cotidiana del dinero.

Uno de los principales hitos fue la incorporación al sistema Bre-B, la red de transferencias inmediatas del Banco de la República que permite enviar y recibir dinero en tiempo real entre entidades financieras y billeteras digitales, las 24 horas. Según la entidad, la adopción de esta plataforma estuvo acompañada de acciones de educación financiera. “La implementación de Bre-B se realizó con un enfoque pedagógico, buscando que las personas comprendan su funcionamiento y hagan un uso seguro de las transferencias inmediatas”, señaló la cooperativa.

De acuerdo con cifras del Banco de la República, a diciembre de 2025 el sistema Bre-B registró 33,7 millones de clientes, un promedio de 2,8 llaves por persona y más de 203.000 millones de operaciones, con un valor promedio de $ 156.234 por transacción. Estos datos reflejan un uso predominante para montos bajos, principalmente por personas naturales.

Los avances digitales de Confiar durante 2025 Foto: Suministrada / API

Durante el año también se fortaleció el ecosistema digital que permite asociarse, ahorrar y gestionar productos financieros desde el celular. A través de la app, la Agencia Virtual y el sitio web, es posible realizar la asociación en línea, abrir cuentas de ahorro y gestionar créditos. A noviembre de 2025 se contabilizaron más de 6.400 créditos tramitados por WhatsApp y la aplicación móvil, así como más de 6.900 productos de ahorro abiertos por canales digitales.

Otro desarrollo fue la habilitación de los retiros sin tarjeta en cajeros Servibanca, mediante códigos generados desde canales digitales. “Esta funcionalidad amplía las opciones de acceso a efectivo y facilita el envío de recursos a terceros”, indicó la entidad.

Los avances se complementaron con la renovación del sitio web institucional, como parte de una estrategia orientada a integrar servicios financieros, información institucional y otros contenidos en un solo espacio digital.