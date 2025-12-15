En 68 años de historia, ¿cuáles han sido los hitos más determinantes en la evolución de Colsubsidio?

LUIS CARLOS ARANGO: Diría que hay tres grandes hitos. El primero es nuestra creación en 1957, en el marco de la apuesta que hicieron los empresarios por fortalecer la protección social de los trabajadores. En ese contexto nace Colsubsidio, como primer paso hacia una verdadera transformación social en Colombia. El segundo, la consolidación de redes de servicios e infraestructuras como nuestra red de salud con 7 clínicas y 42 centros médicos; la red de entretenimiento y cultura; la red de productividad y la red de educación, entre otras.

Y el tercero, nuestra transformación y evolución permanente para convertirnos en la empresa social de los colombianos con más de 95.000 empresas afiliadas, lo que se traduce en más de 4 millones de personas afiliadas y beneficiarias. Nuestro trabajo, marcado por el propósito claro de generar oportunidades para el cierre de brechas sociales, ha llevado a Colsubsidio a ser reconocida en 2025 como la empresa más innovadora de Colombia, según el ranking nacional de la ANDI, y una de las 20 marcas más queridas por los colombianos, según Brand Love Index.

La innovación siempre ha sido parte de su ADN…

L.C.A.: Sí, y lo importante es hablar de lo que está detrás. Desde 2015 definimos la innovación como un componente transversal de la estrategia, lo que nos ha permitido impulsar una cultura en la que todos los trabajadores están llamados a proponer y desarrollar iniciativas que nos ayuden a evolucionar y optimizar nuestros procesos y servicios. Esta cultura ganadora permitió que en el último año se desarrollaran más de 162 iniciativas, en las que participaron más de 600 trabajadores de Colsubsidio.

El proyecto, que nos permitió llegar al primer puesto del Ranking de Innovación de la ANDI, fue la reingeniería del diagnóstico de cáncer de mama en el marco del programa ‘Con-tacto’, que redujo los tiempos de diagnóstico de cerca de 90 días a menos de 12.

A este se suma la App Mi Colsubsidio y la digitalización de servicios financieros y de subsidios que tienen un impacto importante en la calidad del servicio al cliente de nuestros afiliados. Cabe resaltar que somos una empresa muy regulada por diferentes entes de control, lo cual hace que innovar sea más retador, pero no imposible, y esa es la premisa: nunca dejar de hacerlo.

Los afiliados son el corazón de Colsubsidio. ¿Cómo buscan mejorar su experiencia?

L.C.A.: La clave es escuchar y entender para evolucionar acorde a las nuevas necesidades de nuestros afiliados y usuarios. Nuestro foco para 2026 es profundizar una experiencia integral, simple y cercana. En lo práctico, esto significa rutas más claras de acceso a servicios y mayor uso de canales digitales como la App Mi Colsubsidio, sin perder la presencia física que sigue siendo determinante para muchos afiliados.

También seguiremos fortaleciendo nuestras iniciativas y proyectos en sostenibilidad, entendida como un elemento central de nuestra estrategia. Esto implica avanzar en acciones que promuevan hábitos más responsables, un uso más eficiente de los recursos y entornos que mejoren la calidad de vida de las familias.

Nuestro propósito es que cada decisión organizacional contribuya a una operación más consciente, moderna y alineada con los desafíos sociales y ambientales del país.

En medio de un contexto agitado, ¿cuáles son las características infaltables de un líder empresarial?

L.C.A.: Hoy, un líder necesita una enorme capacidad de adaptación. El contexto —particularmente el colombiano— cambia a gran velocidad, y por eso la apertura a la escucha activa y la disposición a reinventarse son fundamentales. Pero también es clave entender que el liderazgo no se ejerce en solitario. Un líder debe rodearse de personas que, en las distintas áreas en las que se desempeñan, sepan más que él, que complementen sus capacidades y que enriquezcan la mirada colectiva. Construir equipos diversos y competentes es, quizá, una de las decisiones más estratégicas de cualquier organización.

La otra característica infaltable es la empatía. Las organizaciones solo avanzan cuando sus equipos se sienten parte del propósito y cuando el liderazgo se ejerce desde el servicio. Para mí, que lidero a más de 16.000 trabajadores, promover inclusión, fortalecer el trabajo en equipo y cultivar una verdadera pasión por servir es una decisión estratégica. Un liderazgo efectivo hoy combina visión con empatía, y estrategia con un propósito claro y compartido.

¿Cuáles son los grandes desafíos que enfrenta hoy?

L.C.A.: Tenemos tres grandes desafíos. El primero es seguir creciendo sin perder nuestra esencia de empresa social, para llegar a más trabajadores y empresas manteniendo la cercanía y fortaleciendo nuestra capacidad de entender sus necesidades cotidianas. El segundo es consolidar un modelo de sostenibilidad integral. Esto implica que cada proyecto —desde la vivienda y la educación hasta la recreación, la cultura o la gastronomía— tenga un impacto ambiental, social y económico medible, y que contribuya de manera real a la transformación positiva del país.

Y el tercero es prepararnos para un entorno cada vez más cambiante. Aquí el desafío es anticiparnos: hacer mejor uso de la tecnología como una fuerza transformadora, emplearla para generar eficiencia y mayor valor social, conocer con mayor profundidad a las personas y construir soluciones a la medida que continúen mejorando la calidad de vida de más de 4 millones de personas y miles de empresas que confían en Colsubsidio.

¿Cómo visualiza a Colsubsidio en 2026?

L.C.A.: En 2026 queremos seguir siendo la empresa social líder de los colombianos. Visualizo a Colsubsidio aún más integrada en la vida cotidiana de las personas y más articulada con las empresas, impulsando que se aprovechen plenamente todos los servicios y beneficios que ofrecemos.

Nuestra meta más ambiciosa es sencilla de decir, pero exigente de lograr: demostrar cada año, con hechos y con cifras, que Colsubsidio está contribuyendo a cerrar brechas sociales y a mejorar la calidad de vida de más colombianos que el año anterior. En 2025 entregamos 1.5 billones de pesos en subsidios, una cifra que esperamos superar en 2026.

¿Hay algún propósito que aún le falte cumplir?

L.C.A.: Más que un propósito por cumplir, hablo de un desafío de país en el que Colsubsidio ya contribuye y en el que puede seguir aportando de manera aún más decidida. Mejorar la productividad nacional es un reto permanente, directamente ligado al crecimiento de miles de empresas y a la generación y sostenimiento del empleo formal. Desde Colsubsidio acompañamos a nuestras empresas con formación, fortaleciendo sus equipos de trabajo y articulando servicios que hacen más eficiente su desempeño.