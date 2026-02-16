Cosmos cerró 2025 con ventas superiores a $24.551 millones y crecimiento de 16,6 %

El 2025 fue un año de consolidación para Cosmos, empresa colombiana de productos de belleza, que cerró con ventas por $24.551.806.482, lo que representó un crecimiento del 16,6 % frente a 2024. Durante el año comercializó 755.755 unidades en categorías como productos eléctricos, accesorios, cosméticos capilares y utensilios para salones de belleza y barbería.

La línea de secadores para el cabello fue la de mayor participación dentro del portafolio, con 18,51 % del total vendido. El desempeño estuvo impulsado por el fortalecimiento de los canales de venta, en especial el retail.

La línea de secadores para el cabello de Cosmos Foto: Suministrada / API

“Uno de los principales motores del crecimiento fue el fortalecimiento de los canales de venta. Aunque todos mostraron un comportamiento positivo, el canal retail tuvo un papel destacado gracias a la expansión de la marca en grandes superficies como Grupo Éxito, Falabella y Olímpica. Para los próximos meses, Cosmos prevé iniciar la comercialización de sus productos en nuevos puntos como Pepe Ganga, Farmatodo y Novaventa”, afirmó Andrés Felipe Betancur Roldán, gerente general de Cosmos.

Al cierre del año, la empresa tenía presencia en 197 municipios y contaba con 2.442 clientes aliados. Además, avanza en el fortalecimiento del canal farmacéutico con el objetivo de ampliar su cobertura a cerca de 9.000 farmacias en el país mediante una alianza con Coopidrogas.

En 2025 la compañía realizó lanzamientos como una plancha con tecnología de vibración y productos con microacondicionadores que contienen aloe vera, romero, vitamina B5 y semillas de lino, orientados al uso en el hogar. También concretó una alianza con Disney para desarrollar productos eléctricos y cosméticos licenciados, con proyección hacia mercados de Centroamérica y Suramérica.

“De cara a este 2026, como empresa tenemos proyectado un crecimiento del 25 % con una estrategia enfocada en la innovación, el desarrollo de productos licenciados y la expansión internacional. Centroamérica y Venezuela figuran entre los mercados prioritarios dentro de su plan de internacionalización”, comentó Betancur.