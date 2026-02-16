CÁPSULA

Cosmos cerró 2025 con ventas superiores a $24.551 millones y crecimiento de 16,6 %

La compañía reportó avances en retail, ampliación de cobertura nacional y nuevos desarrollos de producto.

16 de febrero de 2026, 4:43 p. m.
El 2025 fue un año de consolidación para Cosmos, empresa colombiana de productos de belleza, que cerró con ventas por $24.551.806.482, lo que representó un crecimiento del 16,6 % frente a 2024. Durante el año comercializó 755.755 unidades en categorías como productos eléctricos, accesorios, cosméticos capilares y utensilios para salones de belleza y barbería.

La línea de secadores para el cabello fue la de mayor participación dentro del portafolio, con 18,51 % del total vendido. El desempeño estuvo impulsado por el fortalecimiento de los canales de venta, en especial el retail.

La línea de secadores para el cabello de Cosmos
La línea de secadores para el cabello de Cosmos Foto: Suministrada / API

“Uno de los principales motores del crecimiento fue el fortalecimiento de los canales de venta. Aunque todos mostraron un comportamiento positivo, el canal retail tuvo un papel destacado gracias a la expansión de la marca en grandes superficies como Grupo Éxito, Falabella y Olímpica. Para los próximos meses, Cosmos prevé iniciar la comercialización de sus productos en nuevos puntos como Pepe Ganga, Farmatodo y Novaventa”, afirmó Andrés Felipe Betancur Roldán, gerente general de Cosmos.

Al cierre del año, la empresa tenía presencia en 197 municipios y contaba con 2.442 clientes aliados. Además, avanza en el fortalecimiento del canal farmacéutico con el objetivo de ampliar su cobertura a cerca de 9.000 farmacias en el país mediante una alianza con Coopidrogas.

En 2025 la compañía realizó lanzamientos como una plancha con tecnología de vibración y productos con microacondicionadores que contienen aloe vera, romero, vitamina B5 y semillas de lino, orientados al uso en el hogar. También concretó una alianza con Disney para desarrollar productos eléctricos y cosméticos licenciados, con proyección hacia mercados de Centroamérica y Suramérica.

De cara a este 2026, como empresa tenemos proyectado un crecimiento del 25 % con una estrategia enfocada en la innovación, el desarrollo de productos licenciados y la expansión internacional. Centroamérica y Venezuela figuran entre los mercados prioritarios dentro de su plan de internacionalización”, comentó Betancur.

