De los creadores de ‘Stranger Things’: esta es la nueva serie de ciencia ficción que promete ser ‘una joya’ en Netflix

Tras el rotundo éxito que alcanzó 'Stranger Things’, una de las series más populares de los últimos años en streaming, cada nuevo proyecto que emprenden los hermanos Duffer despierta grandes expectativas entre los espectadores.

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Por eso, tras el estreno y la acogida que ha tenido la miniserie ‘Algo terrible está a punto de suceder’, también en Netflix, Matt y Ross Duffer siguen sorprendiendo a sus seguidores, esta vez con su nueva serie ‘The Boroughs: Jubilación rebelde’, cuyo primer tráiler se lanzó recientemente generando todo tipo de reacciones.

Este adelanto de la nueva producción que preparan los hermanos Duffer fue publicado por Netflix el pasado lunes, 13 de abril, revelando algunos detalles como la cantidad de episodios que harán parte de este nuevo proyecto.

En su primera temporada, ‘The Boroughs: Jubilación rebelde’, estará compuesta por 8 episodios y su historia se centra en “una pintoresca comunidad de jubilados” que, por supuesto, esconde unos cuantos secretos.

¿De qué se trata y cuándo se estrena?

Sinopsis: En una comunidad de jubilados aparentemente perfecta, el encuentro monstruoso de un recién llegado en duelo lo inspira a unirse a un grupo de inadaptados y héroes improbables que descubren un oscuro secreto, el cual demuestra que sus ‘años dorados’ son más peligrosos —y ellos más formidables— de lo que cualquiera esperaría.

En esta trama esa presencia oscura que acecha en las sombras, llevará a un grupo de residentes a unirse para enfrentarse a este ente, que busca arrebatar a sus víctimas el poco tiempo que les queda.

El reparto cuenta con reconocidas figuras como Alfred Molina (Spider-Man: Sin camino a casa) y Geena Davis (Los fantasmas se divierten). También se encuentran Jena Malone, Alfre Woodward, Clarke Peters, Denis O’Hare y Bill Pullman, quienes terminan de perfilar un reparto de lujo para uno de los títulos más esperados de la temporada.

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Se espera que 'The Boroughs’ se estrene el 21 de mayo en Netflix, una noticia que tiene expectantes a los seguidores de los hermanos Duffer, quienes con 'Stranger Things’ no solo hicieron historia, sino que también batieron récords y se consolidaron como una referencia para crear contenido capaz de cautivar a los amantes del streaming.

A esto se suma el interés que ha generado ‘Algo terrible está a punto de suceder’, con 8 episodios en los que se aborda la relación de una pareja en los días previos a su boda, marcada por una maldición que acecha a la novia y que desemboca en una tragedia inminente durante la ceremonia.