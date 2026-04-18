Si es un apasionado de las producciones de ciencia ficción, en esta nota encontrará una selección de cinco “joyas” ocultas en Netflix, perfectas para ver durante este tercer fin de semana de abril.

La lista empieza con Los Caballeros del Zodiaco: Saint Seiya - El inicio. Para los fanáticos del manga, Netflix incluye en su catálogo el remake live-action de un clásico que en su versión original dio mucho de qué hablar.

“Un luchador callejero descubre un mundo de poderes místicos y guerreros ancestrales durante su entrenamiento para convertirse en el guardián elegido de una diosa reencarnada”, reza la sinopsis de esta producción.

El reparto principal está conformado por Mackenyu, Famke Janssen y Madison Iseman.

Para quienes son fanáticos de las historias donde la humanidad tiene que sobrevivir al límite, Snowpiercer es una excelente opción. Se trata de una fascinante reinvención de la película de 2013 donde la Tierra se ha convertido en un páramo congelado y los últimos sobrevivientes tienen que vivir en un tren que nunca se detiene.

Esta es la sinopsis de la serie: “El mundo se ha congelado. Los sobrevivientes viajan en un enorme tren que circula alrededor de la Tierra, aunque el frágil equilibrio a bordo amenaza su coexistencia”.

La tercera producción recomendada es Máquina de guerra, una película que captó rápidamente la atención de los espectadores. Es una mezcla de acción y ciencia ficción que sigue la historia de un equipo de élite del ejército que se encuentra en medio de las pruebas de selección más importantes de sus carreras.

Sin embargo, todo da un giro inesperado cuando se topan con una máquina extraterrestre cuyo único objetivo es acabar con todo lo que se encuentre por delante.

Debido a esto, los aspirantes a Rangers tendrán que poner su entrenamiento a prueba no solo para salvar sus vidas, sino para salvar potencialmente la del mundo entero.

En el cuarto lugar está Dark, una de las series mejor valoradas de Netflix en los últimos tiempos.

“La desaparición de un niño lleva a cuatro familias a una frenética búsqueda, mientras descubren un misterio que abarca tres generaciones”, señala la sinopsis.

Creada por Baran bo Odar y Jantje Friese, cuenta con un reparto en el que se destacan Louis Hofmann, Julika Jenkins, Andreas Pietschmann, Maja Schöne, Lisa Vicari, Lisa Kreuzer y Dietrich Hollinderbäumer.

Por último, se encuentra Prometeo, una película que llegó a consolidarse entre lo más visto de Netflix, conocida por desvelar el secreto más oscuro de la saga de Alien.

Sinopsis: “Tras encontrar pistas enigmáticas sobre el origen de la humanidad, un grupo de científicos viaja a un mundo distante en busca de respuestas. Pero lo que descubren podría matarlos“.