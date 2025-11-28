Bogoshorts #23 / 2 al 9 de diciembre / Cinemateca y Bogotá

“Perderse para encontrarse” plantea esta nueva edición de uno de los festivales de cortos más importantes del mundo y plataforma esencial para la carrera de muchos cineastas en Colombia (por lo que presentan y por lo que ven). Este año tendrá lugar en más de 15 escenarios de la capital y ostentará cerca de 300 cortos en 15 secciones, que representan lo mejor de los 3.000 cortos que se recibieron por convocatoria y a través de curadurías y búsquedas. En 2025, Bogoshorts inaugura su Competencia Internacional de Cortometraje Periodístico, presenta vanguardias en su Competencia de Realidad Virtual y su Competencia Internacional Experimental, y, sobre todo, trabajos sobresalientes del mundo entero y de nuestro país. Todos aspiran a la estatuilla plateada, la Santa Lucía, insignia de este evento, que solo coge más fuerza a cada paso.

La estatuilla plateada, la Santa Lucía, insignia de este evento. | Foto: Black Velvet

Proyecto Perla (México) / 7 de diciembre / CNA, sala Delia Zapata

Esta compañía hace teatro para niños y jóvenes explorando las posibilidades de dispositivos escénicos contemporáneos, y así ha dejado huella en su país y en Latinoamérica. Plantea conversaciones desde lo incluyente y lo que la familia puede ver.

La compañía hace teatro para niños y jóvenes y así ha dejado huella en su México y en Latinoamérica. | Foto: Héctor Ortega

En este caso, contará la historia de Emma, una niña de 8 años, coleccionista de cosas, que vive una situación compleja. El país en el que reside atraviesa una situación violenta, su tío fotógrafo está desaparecido y sus padres, periodistas, corren peligro. Por eso salen a otro lugar, donde se habla otro idioma, se comen cosas raras y se entiende muy poco. Pero conoce a un gato y a una niña, y, si bien no deja de extrañar, descubre las cosas pequeñas y extraordinarias que esconde ese nuevo lugar. La función es a las 3 p. m. y por cada adulto entran dos menores de 12 años gratis.

Expoartesanías #35 / 5 al 18 de diciembre / Corferias

En momentos en los que escoger regalos para otros y para uno mismo puede ser una presión, y cuando apoyar talentos increíbles es un gesto de país, se agradece esta nueva edición de la feria artesanal más importante de Latinoamérica, que en 2025 se extenderá por 14 días. En ella brillará el trabajo de más de 1.000 expositores, que provienen de todos los departamentos, y también de varias delegaciones internacionales que se reunirán para presentar lo mejor de su creación.

La feria artesanal más importante de Latinoamérica, que en 2025 se extenderá por 14 días. | Foto: expoartesanías

En su anterior edición, el evento recibió a más de 63.000 visitantes y, como suele hacerlo, registró un impacto económico significativo para el sector. No es menor el hecho de que Expoartesanías sea un encuentro gestado de la mano con los artesanos que lo hacen posible. Este es su espacio, y en él, desde la curaduría y disposición de su trabajo, son reconocidos como autores y portadores de memoria.

The Wailers / 14 de diciembre / Teatro Jorge Eliécer Gaitán

La música, siempre presente en nuestras recomendaciones, pone de presente esta imperdible visita de la banda de reggae que acompañó a Bob Marley, pues viene a celebrar un álbum trascendental, Legend. Este compilatorio dejó claro al mundo la dimensión y el peso cultural y social de un artista como Marley y de la maravillosa música que creó con el grupo. Por eso, sonarán hits intemporales como Is This Love, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Get Up, Stand Up, entre otros, que durante 40 años han acompañado la vida de millones.

The Wailers tocará hits intemporales como Is This Love, No Woman, No Cry, Could You Be Loved, Get Up, Stand Up, entre otros. | Foto: FOTO: GETTY IMAGES

En el presente, de la mano de Aston Barrett Jr., viene una agrupación de grandes músicos. Será un festejo a la banda, a la figura que impulsó sus más memorables creaciones y a una manera de vivir la vida, que Marley explicó desde sus letras: “Deja que tu sonrisa cambie el mundo, pero nunca dejes que el mundo cambie tu sonrisa”.

Ese disco que ha escuchado tanto... | Foto: FOTO: Last Tour America

La sinfonía inconclusa en la Navidad / 19, 20 y 21 de diciembre / Teatro Astor Plaza

Casi 50 años después de haber editado uno de los álbumes infantiles más exitosos y aclamados en la historia de la música, el adorado argentino Piero lidera en escena un espectáculo bello e inspirador que atraviesa generaciones y prueba que no le pasa el tiempo. La idea, poner a la familia a corear las canciones de La sinfonía inconclusa en la mar, en esta versión ajustada para las fiestas navideñas.

Si alguien puede dibujarle una sonrisa a usted, a sus hijos y a sus padres, es Piero. | Foto: Grupo Altavista API

Así pues, se propone al público multigeneracional pasar una hora y media en el “fondo del océano” con los coloridos personajes que integran La sinfonía inconclusa en la Navidad. En escena, 25 artistas les darán vida a 43 personajes y harán vibrar una puesta en escena que involucra danza, teatro, artes plásticas y, por supuesto, la música del genio (al que vimos en el Festival Cordillera y dibujó una sonrisa en la cara de todos los presentes).

'Lux nova: la nueva era', consta de obras de Luz Lizarazo y Jacqueline Nova. | Foto: Dirección Patrimonio Cultural UNAL

Lux nova y El ojo del jaguar / Claustro de San Agustín

La cuota de arte viene por cuenta de esta doble muestra en el espacio del centro de Bogotá, que abre sus salas y su jardín poscolonial a exposiciones que dialogan entre sí desde distintas dimensiones de lo sagrado, lo vivo, lo femenino y lo originario: Lux nova: la nueva era, con obras de Luz Lizarazo y Jacqueline Nova, y El ojo del jaguar: cosmogonías, instalación audiovisual de Diego Samper. La primera reúne un mural al fresco realizado con cal y pigmentos y una instalación lumínica en forma de serpiente, acompañadas desde el jardín por la pieza radiofónica La creación de la tierra (1972), de Jacqueline Nova. En el segundo piso, la exhibición de Samper condensa 50 años de trabajo en un dispositivo que integra obra audiovisual, instalación sonora y un canto final en lengua yucuna. Bajo la curaduría de María Belén Sáez de Ibarra, ambas exposiciones son gestos de memoria y resistencia.