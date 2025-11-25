Es un verdadero vendaval Beatle el que se viene esta semana, desde mañana 26 de noviembre, cuando es estrenan los tres primeros episodios de The Beatles Antología, pero que continúa a lo largo de la semana, pues el jueves 27 y el viernes 28 también se estrenarán los episodios restantes en entregas de a tres. Si no tenía plan, y la música de The Beatles lo mueve, esta será sin dudas una gran semana.

The Beatles Antología es una emblemática serie documental producida en el Reino Unido por Apple Corps que explora la vida y la época de la banda más influyente y querida de todos los tiempos, contada por los propios Beatles.

Se trata de una producción restaurada y ampliada de ocho a nueve episodios, que ofrece una mirada íntima sin precedentes a la trayectoria legendaria de The Beatles y a su dinámica interna.

Así pues, no es exagerado decir aquí que son John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr quienes invitan a sus seguidores a acompañarlos mientras revisan los altos, los bajos y las marchas y contramarchas de los ocho largos y sinuosos años de The Beatles como banda.

La serie abarca desde los inicios duros y hambrientos del grupo hasta el fenómeno de la Beatlemanía y su superestrellato global. El nuevo noveno episodio presenta material revelador e inédito de Paul, George y Ringo durante la creación de la serie y el proyecto musical originales en la década de 1990.

Se habla de una restauración y ampliación porque The Beatles Antología se emitió originalmente en 1995: en Estados Unidos por ABC y en el Reino Unido por ITV, seguido de un lanzamiento en video que fue un éxito rotundo y ganador de un premio Grammy.

Para esta versión de Disney+, varios elementos de la serie se actualizaron, incluida una restauración de imagen increíble y una mezcla de sonido supervisada por el equipo de producción de Apple Corps en colaboración con los técnicos altamente capacitados de Park Road Post, el estudio de Peter Jackson en Wellington, Nueva Zelanda. Vale anotar que Jackson, apasionado de The Beatles, ha sido uno de los grandes gestores detrás de poder ver este material en la mejor calidad posible.

En 1995, George Martin, Paul, Ringo y George vuelven a escuchar algunas de las cintas multipista de las grabaciones de los Beatles en Abbey Road Studios. | Foto: © 2025 Apple Corps Ltd.

The Beatles Antología se suma a varias otras películas y series icónicas de The Beatles disponibles en Disney+, como LET IT BE, BEATLES ’64 y la serie ganadora en los Premios Emmy The Beatles: Get Back.

Al respecto de la docuserie, que describe expandida con ese noveno episodio “emocionalmente intenso”, Rob Sheffield anota en Rolling Stone: “Hay un momento impactante al final de la recién restaurada docuserie de los Beatles, Anthology, cuando George Harrison reflexiona sobre el futuro de la banda. ‘Los Beatles seguirán existiendo’, predice. ‘En esos discos, películas, vídeos y libros, y en la memoria y la mente de la gente. Los Beatles se han convertido en algo propio. Y creo que los Beatles existen sin nosotros’.

Paul McCartney, George Harrison, Ringo Starr y John Lennon en 'Let It Be', otra de las entregas que han deleitado a los seguidores de la banda más famosa de Liverpool. | Foto: Ethan A. Russell

Entonces George esboza una sonrisa pícara y cita una canción que cantó su viejo amigo John Lennon en 1966. “Juega el juego de la existencia hasta el final del principio”, dice, “Tomorrow never knows”.