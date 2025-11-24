Suscribirse

Jimmy Cliff muere a los 81 años: ocho canciones inolvidables de la leyenda del reggae

Nacido en 1944, la figura llevó el género al mundo entero. Encadenamos la noticia con algunas de sus mejores pistas, entre originales y covers que hizo fenómenos globales.

Redacción Arcadia
24 de noviembre de 2025, 3:09 p. m.
El cantante jamaiquino Jimmy Cliff en el Rototom Sunsplash festival de Benicassim, Castellon, en 2014.
El cantante jamaiquino Jimmy Cliff en el Rototom Sunsplash festival de Benicassim, Castellon, en 2014. | Foto: AFP

El jamaiquino Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural global, murió a los 81 años, informó su esposa el lunes en un mensaje en redes sociales.

“I Can See Clearly Now”: el cover que lo llevó al mundo

YouTube video player

El portal Classic Rock History anota, sobre el nacido en 1944, que “la pasión de Jimmy Cliff por la música comenzó cuando aún estaba en la primaria. Se dedicó a perfeccionar sus habilidades como compositor durante los primeros años de su adolescencia. Su padre lo apoyó, ayudándolo a llegar a Kingston para reunirse con productores que esperaban cerrar un contrato discográfico”, y si bien no le fue bien al principio, pero no desfalleció, y no dejó de tocar a la puerta de productores.

“Reggae Night”: la más pegajosa

YouTube video player

“Tuvo suerte cuando conoció al productor de reggae Leslie Kong”, anota el portal. "Leslie Kong es famoso por su inmensa contribución al éxito de varios artistas legendarios, como Toots and The Maytals, John Holt, Joe Higgs y Derrick Morgan. Jimmy Cliff convenció a Leslie para que grabara su música bajo su producción". Y en ese punto inició su notable carrera.

Durante más de cuatro décadas, Cliff escribió e interpretó canciones que fusionaron el reggae con el folk, el soul, el ska y el rock, y abordaron temas políticos, como pobreza e injusticias, y de protesta contra las guerras.

“Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía”, dijo su esposa Latifa Chambers en la cuenta oficial del artista en Instagram, donde agradeció a los familiares, “amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él”.

“The Harder They Come”: motivación en tiempos difíciles

YouTube video player

“A todos sus fanáticos alrededor del mundo, por favor sepan que su apoyo fue su fortaleza durante toda su carrera”, afirmó.

“Many Rivers to Cross”: su sonido en 1969

YouTube video player

Cliff, que tocaba muchos instrumentos y cantó éxitos como “You Can Get It If You Really Want” y “The Harder They Come”, es considerada la figura más influyente del reggae después del difunto Bob Marley, con quien colaboró al principio de la carrera de Marley.

“We All Are One”: amor universal

YouTube video player

Con la exitosa película de 1972 The Harder They Come, que protagonizó inspirado en parte en experiencias de su infancia en la pobreza, Cliff se dio a conocer al mundo y presentó la música reggae a una audiencia global.

“Guns of Brixton”: un homenaje al homenaje

YouTube video player

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, dijo que la nación isleña se tomaba un momento para rendir homenaje a Cliff, “un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo”.

“Vietnam”: denuncia de guerra

YouTube video player

“Su música animó a la gente en tiempos difíciles, inspiró a generaciones y ayudó a moldear el respeto global que hoy tiene la cultura jamaiquina”, agregó Holness. “Buen paseo, Jimmy Cliff. Tu legado vive en cada rincón de nuestra isla y en los corazones del pueblo jamaiquino”, aseguró.

“Love is All”: el mensaje intemporal

YouTube video player

*Con información de AFP

