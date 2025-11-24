Suscribirse

MUNDO

Murió la leyenda del reggae, Jimmy Cliff: la noticia fue compartida por su esposa en un sentido mensaje

Su música tuvo un papel fundamental para llevar su género al público internacional.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
24 de noviembre de 2025, 12:57 p. m.
El cantante Jimmy Cliff se presenta en el escenario durante el primer día del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella 2012
El cantante Jimmy Cliff se presenta en el escenario durante el primer día del Festival de Música y Artes del Valle de Coachella 2012 | Foto: Getty Images

El jamaiquino Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural global, murió a los 81 años, informó su esposa el lunes, 24 de noviembre, en un mensaje en redes sociales.

“Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía”, dijo su esposa Latifa Chambers en Instagram, donde agradeció a los familiares, “amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él”.

El primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, estuvo entre quienes rindieron homenaje a Cliff, calificándolo de “un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo”.

Jimmy Cliff
Jimmy Cliff | Foto: WireImage

“Jimmy Cliff contó nuestra historia con honestidad y alma. Su música ayudó a la gente en tiempos difíciles, inspiró a generaciones y contribuyó a forjar el respeto global del que goza la cultura jamaiquina hoy en día”, aseveró Holness.

Con éxitos como “You Can Get It If You Really Want”, “I Can See Clearly Now” y “Wonderful World, Beautiful People”, el temperamento musical vibrante de Cliff le valió una gran y duradera base de fans.

Contexto: Así fue la fiesta en Cabo Verde, donde habitan 500.000 personas y 12 islas unidas forman un país, tras clasificar por primera vez al Mundial

Su papel protagónico en el drama criminal de 1972 “The Harder They Come” también fue aclamado, y la película se consideró una piedra angular del cine jamaicano.

Cliff nació en Saint James, Jamaica, en 1944, y su trayectoria musical tomó forma a comienzos de los años sesenta, después de trasladarse a Kingston —la vibrante capital de la isla— y comenzar a colaborar con el productor Leslie Kong.

Jimmy Cliff
Jimmy Cliff | Foto: GETTY

La familia de Kong gestionaba una tienda de discos llamada Beverley’s, y Cliff compuso una canción que aludía a este establecimiento con la intención de convencer a Kong —quien acabaría convirtiéndose en una figura fundamental en el desarrollo del reggae— de trabajar a su lado.

Los homenajes al cantante incluyeron a la estrella de UB40, Ali Campbell, quien versionó la canción de Cliff Many Rivers To Cross en 1983, quien dijo que estaba “absolutamente desconsolado al enterarse del fallecimiento de un antepasado del reggae” en una publicación en X.

También llamó a Cliff “un pilar de nuestra música y uno de los primeros en llevar el reggae al mundo”.

Cliff, artista dos veces ganador del Grammy, recibió en 2003 la Orden del Mérito de Jamaica, el máximo honor en artes y ciencias, del gobierno de Jamaica.

Jimmy Cliff murió por una enfermedad pulmonar
Jimmy Cliff murió por una enfermedad pulmonar | Foto: Redferns

A lo largo de los años, trabajaría con estrellas como los Rolling Stones, Sting, Elvis Costello, Annie Lennox, Paul Simon y Wyclef Jean.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Denuncia de América de Cali: así habría decidido el juez dar el polémico gol al Junior

2. Paola Rey fue vista con un hombre, tras revelar su separación; video dejó en evidencia quién era su acompañante

3. Este sería el nuevo equipo de Fernando Gaviria: directivo confirmó las negociaciones

4. Caso Dilan Santiago Castro, niño hallado muerto en Usme, podría tomar otro rumbo: “Él fue puesto ahí”

5. El verdadero balance de DOGE: ¿ahorros históricos o un espejismo?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

reggae

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.