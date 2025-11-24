El jamaiquino Jimmy Cliff, la icónica estrella del reggae que ayudó a transformar la música de la isla en un fenómeno cultural global, murió a los 81 años, informó su esposa el lunes, 24 de noviembre, en un mensaje en redes sociales.

“Con profunda tristeza comparto que mi esposo, Jimmy Cliff, falleció debido a una convulsión seguida de neumonía”, dijo su esposa Latifa Chambers en Instagram, donde agradeció a los familiares, “amigos, compañeros artistas y colegas que han compartido su viaje con él”.

El primer ministro jamaiquino, Andrew Holness, estuvo entre quienes rindieron homenaje a Cliff, calificándolo de “un verdadero gigante cultural cuya música llevó el corazón de nuestra nación al mundo”.

Jimmy Cliff | Foto: WireImage

“Jimmy Cliff contó nuestra historia con honestidad y alma. Su música ayudó a la gente en tiempos difíciles, inspiró a generaciones y contribuyó a forjar el respeto global del que goza la cultura jamaiquina hoy en día”, aseveró Holness.

Con éxitos como “You Can Get It If You Really Want”, “I Can See Clearly Now” y “Wonderful World, Beautiful People”, el temperamento musical vibrante de Cliff le valió una gran y duradera base de fans.

Su papel protagónico en el drama criminal de 1972 “The Harder They Come” también fue aclamado, y la película se consideró una piedra angular del cine jamaicano.

Cliff nació en Saint James, Jamaica, en 1944, y su trayectoria musical tomó forma a comienzos de los años sesenta, después de trasladarse a Kingston —la vibrante capital de la isla— y comenzar a colaborar con el productor Leslie Kong.

Jimmy Cliff | Foto: GETTY

La familia de Kong gestionaba una tienda de discos llamada Beverley’s, y Cliff compuso una canción que aludía a este establecimiento con la intención de convencer a Kong —quien acabaría convirtiéndose en una figura fundamental en el desarrollo del reggae— de trabajar a su lado.

Los homenajes al cantante incluyeron a la estrella de UB40, Ali Campbell, quien versionó la canción de Cliff Many Rivers To Cross en 1983, quien dijo que estaba “absolutamente desconsolado al enterarse del fallecimiento de un antepasado del reggae” en una publicación en X.

También llamó a Cliff “un pilar de nuestra música y uno de los primeros en llevar el reggae al mundo”.

Cliff, artista dos veces ganador del Grammy, recibió en 2003 la Orden del Mérito de Jamaica, el máximo honor en artes y ciencias, del gobierno de Jamaica.

Jimmy Cliff murió por una enfermedad pulmonar | Foto: Redferns