Día de la Virgen de Guadalupe este viernes: historia y por qué se conmemora el 12 de diciembre

El Día de la Virgen de Guadalupe, celebrado todos los 12 de diciembre, es una celebración y reafirmación de fe que trasciende todas las fronteras. Aunque su origen se remonta a diciembre de 1531, en la Ciudad de México, la devoción a la ‘Morenita’ se vive con un fervor especial en Colombia, siendo una de las fechas claves del último mes del año en el calendario religioso del país.

Esta fecha conmemora las apariciones de la Virgen María al indígena San Juan Diego Cuauhtlatoatzin en el Cerro del Tepeyac en 1531. La primera aparición de la “Guadalupana” ocurrió el 9 de diciembre, cuando Juan Diego subía el cerro del Tepeyac y escuchó un canto misterioso.

Una mujer lo llamó por su nombre y se presentó como “la perfecta siempre Virgen Santa María”. Según la tradición oral, ella le pidió llevar al obispo Juan de Zumárraga un mensaje claro: construir un templo en ese lugar.

El obispo, escéptico ante la petición, pidió que regresara con una señal de la aparición. Juan Diego regresó varias veces mientras atendía la grave enfermedad de su tío Juan Bernardino. En su temor y angustia, el indígena evitó a toda costa pasar por el cerro, pero fue interceptado nuevamente por la Virgen el día 12 de diciembre, quien lo tranquilizó y le aseguró que su tío ya estaba sano.

Ese mismo día, Juan Diego subió al Tepeyac, donde encontró —milagrosamente— un jardín de flores frescas en pleno invierno. Las reunió en su tilma (manto tosco de fibra de maguey) y las llevó al obispo como señal. Al abrir la tilma, ocurrió el milagro: la imagen de la Virgen de Guadalupe apareció plasmada.

Desde entonces, la Virgen de Guadalupe no solo se convirtió en un símbolo de evangelización en México, sino en un estandarte de identidad y fe para todo el continente, siendo venerada y celebrada por millones de personas, su imagen ha inspirado devoción, arte y estudios históricos a lo largo de los siglos.

Aunque la sede principal de la celebración transcurre en el santuario más visitado del mundo entero: la Basílica de Guadalupe CDMX reconocido por uno de los actos más emotivos y conocidos al rededor del mundo el famoso canto de Las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe la noche del 11 y la madrugada del 12 de diciembre.