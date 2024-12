En el papel, Alien era un tiro al aire. Partió de una idea de Dan O’Bannon y Ronald Shusett, dos guionistas inexpertos que, inspirados en películas B, escribieron su proyecto Star Beast. Parecía destinado al olvido, pero, tras el éxito arrollador de Star Wars en las taquillas en 1977, los ejecutivos de Hollywood se montaron al rentable bus de la ciencia ficción y ahí apareció la oportunidad.

El guion no parecía un hit, pero tenía una premisa poderosa. Walter Hill y David Giler, productores experimentados, comenzaron a armar el rompecabezas. Cada una de las piezas elevó un filme común y corriente a un clásico de la ciencia ficción y el terror. Todo empezó a tomar forma cuando se sumó a la iniciativa un joven y prometedor director.

EL DIRECTOR

Ridley Scott se había dado a conocer como realizador de comerciales para clientes de alto perfil como Levi’s y, en 1976, había estrenado su debut cinematográfico. The Duellists, protagonizada por Keith Carradine, Harvey Keitel y Albert Finney, recibió muy buenos comentarios. Cerca de cumplir 40 años, para su segundo largometraje, Scott se sumó al proyecto Alien, que hasta ese momento no había enganchado a ningún actor de peso. Tom Skerritt lo recuerda como un director de pocas palabras que aún no había pulido su comunicación con los actores; pero tenía una idea muy clara de la factura visual que quería lograr para la película. Con Alien, Scott comenzó una carrera brillante que incluye, entre muchas, cintas como Blade Runner y Thelma y Louise.