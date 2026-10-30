Startups y entidades públicas se unen para enfrentar los problemas del Estado con tecnología en el GovTech Summit 2026

Bogotá será la sede del GovTech Summit 2026, un encuentro gratuito que reunirá en el Centro de la Felicidad (CEFE) de Chapinero a cerca de 1.000 líderes de 11 países, los próximos 3 y 4 de noviembre. Funcionarios públicos, empresas de tecnología, startups, organismos multilaterales y académicos discutirán cómo la tecnología puede ayudar a que los ciudadanos hagan menos filas, enfrenten menos trámites y accedan a servicios públicos más ágiles.

La cifra que motivó el encuentro es contundente: solo el 3 % de las startups colombianas trabaja con el Estado. Para Nicolás Cruz, cofundador y CEO de Colombia Tech, la idea de juntarlos en un mismo lugar surgió de conversaciones con servidores públicos en las que se repetía el mismo diagnóstico: “Los emprendedores de tecnología de alto impacto no nos ven como un posible comprador”.

Detrás de esta creencia, Cruz identifica tres mitos. El primero es que las licitaciones las gana “quien sabe licitar y no quien tiene el mejor producto”; el segundo, que los ciclos de venta son demasiado largos, pues un empresario con presiones de caja no puede esperar entre 6 y 12 meses para saber si un contrato sale o no, y el tercero, el temor a quedar inmerso en procesos con la Contraloría, la Procuraduría y los demás entes de control.

“Hay un sesgo generalizado de que contratar con el Estado es dañino, nocivo para las entidades que lo hacen”, aseguró Cruz, quien agregó que solo un 1 o 2 por ciento de las empresas del país lo ve realmente como un negocio. “Todo el tiempo estamos viendo empresas de tecnología hacer cosas increíbles en Latinoamérica para el consumidor final, pero al mismo tiempo el Estado tiene una desconexión muy fuerte con estas personas que desarrollan tecnología de punta”.

A pesar de esta realidad, Cruz considera que el sector público tiene más disposición de la que se cree. “Hay mucha más voluntad de la que uno cree, mucho más entendimiento de que la tecnología sí puede ser un habilitador”, manifestó Cruz, resaltando además que el Estado es “el mayor contratista de Colombia y atiende las necesidades de 50 millones de habitantes”.

El invitado central del evento será Siim Sikkut, quien lideró entre 2017 y 2022 la transformación digital del Gobierno de Estonia, país donde el ciento por ciento de los servicios gubernamentales están disponibles en línea y que se ha convertido en un referente mundial de gobierno digital.

La participación de Sikkut girará en torno a cómo la identidad digital, la interoperabilidad y el intercambio seguro de información pueden simplificar la relación entre las personas, las empresas y el Estado, y qué aprendizajes pueden aplicar las ciudades latinoamericanas.

También estará Oliver Väärtnõu, CEO de Cybernetica, una empresa estonia vinculada al desarrollo de X-Road, la tecnología que permite el intercambio seguro de información entre sistemas públicos. A ellos se suman Santiago Garcés, exdirector de tecnología de la ciudad de Boston y cofundador del Laboratorio de IA para Ciudades de la Universidad de Harvard, y Jack Shih-Lung Chao, comisionado del Departamento de Tecnologías de la Información del Gobierno de la ciudad de Taipéi.

Entre los conferencistas nacionales figuran el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán; el ministro de Justicia, Iván Cancino; el gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, y representantes del Banco de la República, el BID, Lumu Technologies, Oracle y Mercado Libre, además de expertos de Chile, Argentina, México, Ecuador e Israel.

Nicolás Cruz, cofundador de Colombia Tech. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

IA, ciberseguridad y justicia digital en la agenda

La agenda del GovTech Summit 2026 abordará asuntos que ya inciden en la vida cotidiana de la ciudadanía como el uso de inteligencia artificial en los servicios públicos, la seguridad de los datos, la digitalización de la justicia, el intercambio de información en salud, la regulación de las plataformas de movilidad y la inclusión financiera.

La ciberseguridad, sin embargo, es uno de los ejes más urgentes para los organizadores. “Antes la manera de vulnerar entidades del Estado era con una persona intentando encontrar la forma de hacerlo. Hoy son cientos de agentes encontrando la forma con inteligencia artificial”, advirtió Cruz. Y reveló, además, que en la justicia el desafío principal está en la interoperabilidad, pues las cortes, el Ministerio de Justicia y el Inpec no manejan un formato uniforme de los datos de las personas procesadas y el historial se pierde de una entidad a otra.

Las entidades públicas que se postularon al GovTech Summit 2026 también señalaron los problemas que más quieren resolver. De acuerdo con Cruz, las necesidades que más se repiten son la analítica de datos e inteligencia artificial para la gestión interna, la integración de datos e interoperabilidad, la supervisión y el control basados en datos, la ciberseguridad, los procesos y la gestión documental, la infraestructura tecnológica y los proyectos de software, y la participación ciudadana digital.

Los 12 Policy Labs del GovTech Summit

Además del escenario principal, el evento tendrá 12 Policy Labs, mesas de trabajo de 90 minutos en las que entidades de gobierno, empresas y startups abordan un problema concreto de política pública y salen con una hoja de ruta de compromisos para resolverlo.

Entre los temas sobresalen movilidad, identidad digital territorial, justicia digital, inteligencia artificial en el Estado, sector financiero, ciberseguridad, salud, compra pública GovTech, energía, educación, e-commerce, infraestructura digital y comercio exterior.

En la mesa de movilidad, por ejemplo, el Ministerio de Transporte y las secretarías de Movilidad trabajarán junto con startups como GoPass y plataformas de movilidad. “Lo que buscamos es el contraste entre el privado y el público para ponerlos a resolver un reto de política pública”, detalló Cruz. Según el CEO, las conclusiones se entregarán a las entidades correspondientes.

Como ejemplo de lo que puede lograr este tipo de colaboración en Bogotá, Cruz menciona la estrategia ‘Cierrale la llave al gota a gota’, con la que la Secretaría de Desarrollo Económico se alió con la fintech Monet para ofrecer microcréditos formales. Según la Secretaría, 22.859 personas se habían inscrito en el programa desde su creación hasta el 31 de agosto de 2025, y Monet reportó más de 50.000 créditos otorgados en un año a más de 6.000 micronegocios y comerciantes informales de Bogotá.

El evento tendrá 1.000 invitados, 600 del sector público y 400 del privado. Cerca de la mitad de los asistentes provendrá de ministerios, entidades nacionales, la rama judicial, reguladores, alcaldías y gobernaciones, y más de un tercio serán empresas de tecnología y startups con soluciones para el Estado. También participarán más de 10 organismos multilaterales, universidades y centros de pensamiento.

Antes del evento, los organizadores habilitarán una aplicación de networking para que los asistentes conozcan qué entidades participarán y preparen sus acercamientos.

El GovTech Summit 2026 se realizará el 3 y 4 de noviembre, de 8 a. m. a 6 p. m., en el CEFE Chapinero, ubicado en la calle 82 # 10-69 de Bogotá. El acceso es gratuito y por invitación y las consultas se pueden enviar al correo govtechsummit@colombiatechweek.co.

*Contenido elaborado con el apoyo de GovTech.