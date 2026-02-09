La Cámara Colombo Venezolana inicia una nueva etapa institucional tras la elección de Luis Felipe Quintero Suárez como su nuevo presidente ejecutivo, en un momento clave para la relación económica entre Colombia y Venezuela.

El nombramiento coincide con un escenario de reactivación del comercio bilateral y con expectativas de mayor integración regional tras la reapertura de la frontera en 2022.

Quintero Suárez llega al cargo con una amplia trayectoria en comercio exterior y política económica. Es economista de la Universidad Nacional y cuenta con estudios de posgrado en Colombia y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Departamento Nacional de Planeación y la Asociación Nacional de Empresarios, además de participar en negociaciones comerciales con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea del Sur y Emiratos Árabes Unidos.

El nuevo presidente ejecutivo ha señalado que uno de sus principales retos será fortalecer el diálogo entre los sectores privados de ambos países, con el fin de impulsar los flujos de inversión y comercio en un entorno que sigue siendo cambiante.

La entidad busca posicionarse como un puente técnico e institucional para aprovechar las oportunidades que se abren en esta nueva fase de la relación binacional.

Las cifras respaldan ese contexto. Según datos oficiales, entre enero y diciembre de 2025 las exportaciones colombianas hacia Venezuela alcanzaron los USD 1.071 millones, con un crecimiento del 6,8 %, lideradas por alimentos, bebidas, químicos y plásticos.

Aunque el intercambio aún está lejos de los niveles históricos de décadas anteriores, el repunte refleja un mercado en recuperación.

Desde la Cámara Colombo Venezolana se destaca que la economía del país vecino muestra señales de reactivación, impulsadas por una mayor disponibilidad de divisas y la reactivación de sectores productivos.

En ese escenario, la agenda del nuevo presidente ejecutivo apunta a identificar oportunidades en industria, agricultura, energía, turismo, tecnología e infraestructura, con el objetivo de consolidar una relación comercial más estable, diversificada y sostenible entre ambos países.