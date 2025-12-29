Estados Unidos

Lo que se puede y lo que no está permitido cruzar por los puentes internacionales de México a Texas

Con el aumento de viajes durante diciembre, los puentes internacionales registran largas filas y reglas estrictas de aduana que todo viajero debe conocer.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

29 de diciembre de 2025, 1:59 p. m.
Respetar las normas de la CBP es clave: solo productos permitidos al cruzar México-Texas.
Respetar las normas de la CBP es clave: solo productos permitidos al cruzar México-Texas. Foto: Getty Images

A medida que se aproxima el periodo más intenso de viajes del año, desde mediados de diciembre hasta inicios de enero, los puentes internacionales que conectan México con Texas se convierten en arterias de movimiento humano y mercantil críticos.

Cada año, debido a la confluencia de reuniones familiares, fiestas y vacaciones, aumentan considerablemente los tiempos de espera y el flujo de vehículos y peatones, una dinámica que este 2025 no es la excepción.

Estados Unidos exige a patrocinadores de inmigrantes pagar beneficios públicos de sus apoyados

Tiempos de espera en puentes internacionales: Eagle Pass, Laredo y Hidalgo al límite

De acuerdo a lo que registran medios como Univisión, durante esta temporada, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Agricultura enfatizan la importancia de que quienes planean cruzar por vía terrestre desde México hacia Texas no solo consideren el tráfico y horarios de los cruces, sino que lleven claridad sobre lo que pueden y no pueden transportar consigo.

Estas medidas buscan evitar contratiempos, confiscaciones o sanciones relacionadas con mercancías o productos prohibidos.

Noticias Estados Unidos

Escándalo en EE. UU. por pareja que intento vender su bebé por dinero y cervezas

Noticias Estados Unidos

Bank of America cierra sus puertas en Estados Unidos esta fecha: no habrá atención en ninguna de sus sucursales

Noticias Estados Unidos

Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

Noticias Estados Unidos

Temblor sacude a California, Estados Unidos: un sismo de magnitud 5.0 alerta al norte del estado

Noticias Estados Unidos

Arrestan a famosa tiktoker que atropelló a un hombre mientras transmitía en vivo: la víctima perdió la vida tras el accidente

Noticias Estados Unidos

Más de 3.000 familias quedarán sin sustento tras el cierre de una histórica empresa que pone en jaque la economía de la comunidad

Noticias Estados Unidos

Una histórica tienda de arte en EE. UU. se declara en bancarrota y enciende las alertas del sector creativo

Mundo

Gobierno de Donald Trump habría realizado un ataque dentro de Venezuela: funcionarios de EE. UU. confirmaron lo que destruyeron

Confidenciales

El buen ritmo del embajador: así le fue al alto diplomático de EE. UU. “tirando paso” con la gobernadora del Valle

Los puentes internacionales de ciudades como Eagle Pass, Laredo, Hidalgo y Brownsville, entre otros, experimentan un incremento notable en filas y tiempos de espera durante diciembre.

En muchos cruces del oeste de Texas, los tiempos de espera pueden superar los 30 o incluso los 45 minutos solo para iniciar el proceso de revisión, dependiendo del flujo vehicular y de peatones en cada puente.

Además de la congestión típica, este año se suman otros factores que han complicado el paso.

En algunos cruces de Eagle Pass, se han registrado cierres parciales o suspensiones temporales de carriles para vehículos debido a situaciones relacionadas con la llegada de grupos de personas inmigrantes, lo que ha repercutido en esperas de varias horas para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos, como se informa en el medio en mención.

Las autoridades estadounidenses han reforzado el mensaje de seguridad para quienes planean viajar largas distancias por carretera desde Texas a México, donde ciertas zonas, especialmente en el estado de Tamaulipas, se mantienen bajo alertas de viaje de nivel 4, el más alto, debido a la presencia de organizaciones criminales y riesgos asociados como robos, secuestros y enfrentamientos.

Esto ha motivado advertencias oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos para evitar viajes por estos corredores o, al menos, tomar mayores precauciones.

La patrulla fronteriza de Estados Unidos monitorea la frontera con drones.
Policía Fronteriza supervisa el flujo de viajeros y vehículos en los puentes internacionales durante las fiestas de fin de año. Foto: Juliana Gil Gutiérrez / Semana

Regulaciones aduaneras y restricciones: lo que sí y no se puede cruzar en la frontera

En cuanto a los artículos que se pueden transportar legalmente al cruzar por estos puentes, la CBP establece lineamientos claros:

Prendas, electrónicos de uso personal, medicamentos con receta en envases originales y alimentos procesados están permitidos, mientras que productos agrícolas frescos como carne, frutas y vegetales, así como armas, municiones y mercancías con fines comerciales sin declaración están prohibidos.

El no declarar ciertos artículos incluso cuando están permitidos puede acarrear multas o confiscaciones.

A pesar de estos desafíos, las autoridades instan a los viajeros a planear con anticipación, verificar los horarios de los cruces, consultar los tiempos de espera en tiempo real y prepararse con la documentación correspondiente.

Para muchos residentes de zonas fronterizas, el cruce no solo es un trámite sino parte esencial de su vida cotidiana, trabajo y vínculos familiares.

Estados Unidos lanza nueva tarifa para los inmigrantes: esta es la advertencia de la Patrulla Fronteriza

En suma, la temporada decembrina en la frontera México‑Texas este 2025 se ha caracterizado por una mayor afluencia de personas, por eso, planear y conocer las normas vigentes ha pasado de ser un consejo práctico a una condición esencial para un viaje sin inconvenientes.

Mas de Noticias Estados Unidos

La policía de Arkansas intervino a tiempo para evitar que un bebé fuera vendido por dinero y cervezas.

Escándalo en EE. UU. por pareja que intento vender su bebé por dinero y cervezas

x

Bank of America cierra sus puertas en Estados Unidos esta fecha: no habrá atención en ninguna de sus sucursales

La revocación de la visa se suma a una serie de decisiones recientes ponen en duda la relación bilateral en temas migratorios.

Lo que se puede y lo que no está permitido cruzar por los puentes internacionales de México a Texas

Los ciberdelincuentes aprovechan el constante movimiento de compras por internet.

Escuelas sin celulares en Estados Unidos: bloquean señales de teléfonos o restringen su uso dentro de las instituciones

Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el norte de California cerca de Susanville el 28 de diciembre de 2025; según el USGS, no se registraron daños graves.

Temblor sacude a California, Estados Unidos: un sismo de magnitud 5.0 alerta al norte del estado

La creadora de contenido enfrentará a la justicia tras el accidente.

Arrestan a famosa tiktoker que atropelló a un hombre mientras transmitía en vivo: la víctima perdió la vida tras el accidente

Un estudio indica que la IA impacta directamente en el empleo de jóvenes profesionales tecnológicos.

Más de 3.000 familias quedarán sin sustento tras el cierre de una histórica empresa que pone en jaque la economía de la comunidad

Una de las tiendas de Artist & Craftsman Supply en Estados Unidos, cadena que se acogió al Capítulo 11 para reestructurar sus finanzas y continuar operando.

Una histórica tienda de arte en EE. UU. se declara en bancarrota y enciende las alertas del sector creativo

Así crece en Estados Unidos el negocio del entretenimiento premium fuera del hogar

Ni Disney ni el cine: el nuevo negocio millonario del entretenimiento fuera del hogar en Estados Unidos

Sistemas robóticos al servicio del ejército de los Estados Unidos

El Ejército de EE. UU. despliega robots inteligentes para enfrentar amenazas químicas y nucleares

Noticias Destacadas