A medida que se aproxima el periodo más intenso de viajes del año, desde mediados de diciembre hasta inicios de enero, los puentes internacionales que conectan México con Texas se convierten en arterias de movimiento humano y mercantil críticos.

Cada año, debido a la confluencia de reuniones familiares, fiestas y vacaciones, aumentan considerablemente los tiempos de espera y el flujo de vehículos y peatones, una dinámica que este 2025 no es la excepción.

Estados Unidos exige a patrocinadores de inmigrantes pagar beneficios públicos de sus apoyados

Tiempos de espera en puentes internacionales: Eagle Pass, Laredo y Hidalgo al límite

De acuerdo a lo que registran medios como Univisión, durante esta temporada, las autoridades de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Agricultura enfatizan la importancia de que quienes planean cruzar por vía terrestre desde México hacia Texas no solo consideren el tráfico y horarios de los cruces, sino que lleven claridad sobre lo que pueden y no pueden transportar consigo.

Estas medidas buscan evitar contratiempos, confiscaciones o sanciones relacionadas con mercancías o productos prohibidos.

Los puentes internacionales de ciudades como Eagle Pass, Laredo, Hidalgo y Brownsville, entre otros, experimentan un incremento notable en filas y tiempos de espera durante diciembre.

En muchos cruces del oeste de Texas, los tiempos de espera pueden superar los 30 o incluso los 45 minutos solo para iniciar el proceso de revisión, dependiendo del flujo vehicular y de peatones en cada puente.

Además de la congestión típica, este año se suman otros factores que han complicado el paso.

En algunos cruces de Eagle Pass, se han registrado cierres parciales o suspensiones temporales de carriles para vehículos debido a situaciones relacionadas con la llegada de grupos de personas inmigrantes, lo que ha repercutido en esperas de varias horas para quienes buscan cruzar hacia Estados Unidos, como se informa en el medio en mención.

Las autoridades estadounidenses han reforzado el mensaje de seguridad para quienes planean viajar largas distancias por carretera desde Texas a México, donde ciertas zonas, especialmente en el estado de Tamaulipas, se mantienen bajo alertas de viaje de nivel 4, el más alto, debido a la presencia de organizaciones criminales y riesgos asociados como robos, secuestros y enfrentamientos.

Esto ha motivado advertencias oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos para evitar viajes por estos corredores o, al menos, tomar mayores precauciones.

Policía Fronteriza supervisa el flujo de viajeros y vehículos en los puentes internacionales durante las fiestas de fin de año. Foto: Juliana Gil Gutiérrez / Semana

Regulaciones aduaneras y restricciones: lo que sí y no se puede cruzar en la frontera

En cuanto a los artículos que se pueden transportar legalmente al cruzar por estos puentes, la CBP establece lineamientos claros:

Prendas, electrónicos de uso personal, medicamentos con receta en envases originales y alimentos procesados están permitidos, mientras que productos agrícolas frescos como carne, frutas y vegetales, así como armas, municiones y mercancías con fines comerciales sin declaración están prohibidos.

El no declarar ciertos artículos incluso cuando están permitidos puede acarrear multas o confiscaciones.

A pesar de estos desafíos, las autoridades instan a los viajeros a planear con anticipación, verificar los horarios de los cruces, consultar los tiempos de espera en tiempo real y prepararse con la documentación correspondiente.

Para muchos residentes de zonas fronterizas, el cruce no solo es un trámite sino parte esencial de su vida cotidiana, trabajo y vínculos familiares.

Estados Unidos lanza nueva tarifa para los inmigrantes: esta es la advertencia de la Patrulla Fronteriza

En suma, la temporada decembrina en la frontera México‑Texas este 2025 se ha caracterizado por una mayor afluencia de personas, por eso, planear y conocer las normas vigentes ha pasado de ser un consejo práctico a una condición esencial para un viaje sin inconvenientes.