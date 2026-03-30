Dian afirma que ya retomó el agendamiento virtual de citas que había suspendido por hackeo

Luego de casi un mes durante el cual, se conoció del hackeo a la Dian, que comprometió información del sistema de agendamiento de citas, la entidad tuvo que suspender ese servicio, pero este lunes, 30 de marzo, afirmó que ya había sido restablecido.

En horas de la mañana, contribuyentes reclamaban aún por la demora, pues muchos trámites que se van a realizar ante la entidad recaudadora y que solo se pueden hacer a través de agendamiento virtual de citas, quedaron en stand-by, lo que les estaba causando traumatismos.

La medida, según dijo la Dian en su momento, fue tomada con fines preventivos, para adelantar las investigaciones correspondientes, cuyas conclusiones, en todo caso, aún se desconocen.

Dian

En el entre tanto, la entidad mantuvo la atención presencial sin cita en sus 56 puntos de contacto mientras realizaban las pruebas de seguridad.

No obstante, la demora llevó a muchos contribuyentes a pensar que se trataba de un caso grave, pues se tardaron prácticamente un mes para levantar la suspensión del sistema de agendamiento.

Desde inicios de marzo, los ciudadanos alertaban que en plataformas ‘oscuras’ estaban ofreciendo los datos de las personas. Posterior a ello, la entidad procedió a confirmar que si había sucedido un incidente externo de ciberseguridad, con acceso indebido a datos del sistema de citas.

Carlos Betancourt, director de la Dian. Foto: Foto 1: Dian-Youtube / Foto 2: Esteban Vega-Archivo SEMANA

En su pronunciamiento, la Dian dijo en su momento que no resultó comprometida la información tributaria, aduanera ni cambiaria de los colombianos.

Aunque una vez confirmada la situación se activaron los protocolos correspondientes en estos casos, hubo críticos que no solo advierten de la posible vulnerabilidad de los sistemas de la Dian, pues ya en el pasado, el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, habló de circunstancias ocurridas en Aduanas, cuando ciberdelincuentes se habrían apoderado de software y cambiaban nombres de empresas que pasaban contrabando al país, pero aparecían como legales, pues entraban con nombres suplantados de compañías que están autorizadas para ingresar mercancías.

El caso de ahora

Según la Dian, la suspensión temporal del sistema virtual de agendamiento de citas se aplicó, para poder avanzar en la recopilación de pruebas de hackeo ético, tarea que se adelantaba de la mano del proveedor tecnológico externo CIEL Ingeniería y las firmas especializadas certificadas para estas circunstancias.

Dian Aduanas Foto: Archivo Semana /Pilar Mejía -Semana

Ahora, solo resta esperar que se de a conocer el resultado de las revisiones adelantadas, pues los colombianos merecen una explicación de lo que sucede con los datos que reposan en entidades públicas, de manera obligatoria, para los trámites que oficialmente se deben cumplir.