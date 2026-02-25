Gustavo Petro abrirá un correo especial para revisar personalmente denuncias de la ciudadanía contra funcionarios de las EPS

Ante los casos de fallecimiento de pacientes esperando medicamentos, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció que tomó una decisión.

Se trata de la apertura de un correo para que los ciudadanos denuncien a los funcionarios de las EPS: “Informo que voy a abrir un correo especial para proveedores de salud en la Presidencia de la República, en mi despacho y visto personalmente por mi, para que los interesados pongan denuncias sobre funcionarios de EPS intervenidas que cobren comisiones por pagos a los que tienen derecho los proveedores”.

Cecilia Quintero y Kevin Arley Acosta, dos colombianos que murieron suplicando por medicamentos

La medida que anunció el jefe de Estado se dio luego de que se han registrado varias muertes de usuarios del sistema de salud esperando por la entrega de medicamentos, como los casos de Cecilia Quintero y Kevin Arley Acosta.

El mandatario lanzó una aguda crítica contra la oposición al no ver los resultados de su sistema de salud preventivo.

“Instituciones como la defensoria del pueblo, siguiendo el ambiente electoral de la prensa se apresuran antes del examen legal de rigor a conceptuar sobre la causa de muertes de los pacientes. Es totalmente cuestionable en mi opinión, la actitud de estas instituciones y de candidatos que tuvieron en sus manos la reforma a la salud y decidieron estancar, pues las investigaciones que adelantamos demuestran un gran éxito en la disminución de la mortalidad en Colombia por hechos prevenibles por el sistema de salud integral”, expresó.

La muerte del menor de edad Kevin Acosta por un supuesto caso de negligencia médica generó indignación en el país. Foto: Presidencia/API.

Y avanzó: “Nunca se refieren al éxito del sistema preventivo de salud, por ejemplo que ha salvado más de una decenas de miles de niños, niñas y mujeres maternas respecto al año 2.022 y los gobiernos anteriores. La tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes de 30 a 70 años se mantiene estable. El crecimiento de tasas de muerte por enfermedades huérfanas se mantiene constante alrededor del promedio internacional y las más altas tasas se ubican en EPS privadas no intervenidas”.

“Los casos particulares profundamente publicitados por alguna prensa, diría que con sevicia y utilización de la muerte, algunos aún en investigación, muestran pagos oportunos realizados por la Nueva EPS a las IPS concretas que deben otorgar los medicamentos: Integral Solutions en el caso del Huila y Cafam en el caso de Cúcuta”, recalcó.

“La petrosalud mató a Kevin”: el candidato Mauricio Cárdenas arremete contra Gustavo Petro por la muerte del niño que conmovió a Colombia

Y concluyó: “Creo que las pruebas recogidas hasta ahora muestran el enorme daño que un sistema de intermediación privada y financiera hace y que no existe en nuestro sistema preventivo actual, sin demeritar la falta de calidad de la Nueva EPS derivada de una enorme carga de deuda escondida que sus antiguos administradores tenían y que suman cerca de 6 billones de pesos, y el reciente embargo de jueces presuntamente deshonestos por dos billones de pesos, abiertamente ilegal, y con destinos que considero y debe iniciar investigación la Fiscalía, posiblemente a las mafias del Putumayo, lo cierto es que en los últimos dos casos publicitados de muerte de pacientes, la Nueva EPS ha cumplido con el pacto a los proveedores privados que atendieron a ambos pacientes. Es la autopsia la que determina las causas de la muerte”.