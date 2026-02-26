Gustavo Petro reveló el correo electrónico en donde recibirá las denuncias contra las EPS: “Estará activo en mi despacho”

En medio de los casos de usuarios del sistema de salud que han fallecido esperando atención urgente o la entrega de medicinas, el presidente de la República, Gustavo Petro, dio detalles de una medida que pretende ponerle freno a ese tipo de episodios.

En un discurso que dio desde la Plaza de Bolívar, el cual dio este jueves 26 de febrero, el mandatario colombiano reveló el correo electrónico, en el que recibirá las denuncias contra las EPS.

“Entonces tengo que agradecerles a los funcionarios de salud, el correo para que todos los ciudadanos, las ciudadanas de Colombia, sepan en dónde recibiremos denuncias sobre cualquier tipo de cobro de comisión en las EPS en general, de proveedores o de otro tipo de intermediario de la salud es: denunciasSalud.@presidencia.gov.co, a partir de mañana está activo en mi despacho”.

El presidente Gustavo Petro reveló el correo electrónico donde recibirá denuncias contra las EPS: “Estará activo en mi despacho”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/07HBIXQRnQ — Revista Semana (@RevistaSemana) February 26, 2026

También afirmó el mandatario colombiano en esa intervención: “Bien, los espero entonces al frente de sus puestos, de sus caminos, de las trochas, de los ríos, recorriendo a Colombia en lo más querido que tenemos, rodeados de la naturaleza y rodeados de un pueblo que no los dejará solos”.

Cabe reseñar, que esta semana, el presidente Gustavo Petro, dio los primeros detalles sobre ese canal que abrirá para recibir las denuncias contra las empresas prestadoras de salud.

“Informo que voy a abrir un correo especial para proveedores de salud en la Presidencia de la República, en mi despacho y visto personalmente por mí, para que los interesados pongan denuncias sobre funcionarios de EPS intervenidas que cobren comisiones por pagos a los que tienen derecho los proveedores”, recalcó el jefe de Estado.

En ese mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario indicó: “Y avanzó: “Nunca se refieren al éxito del sistema preventivo de salud, por ejemplo, que ha salvado a más de decenas de miles de niños, niñas y mujeres maternas respecto al año 2022 y los gobiernos anteriores. La tasa de mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes de 30 a 70 años se mantiene estable. El crecimiento de las tasas de muerte por enfermedades huérfanas se mantiene constante alrededor del promedio internacional y las más altas tasas se ubican en EPS privadas no intervenidas”.

“Los casos particulares profundamente publicitados por alguna prensa —diría que con sevicia y utilización de la muerte—, algunos aún en investigación, muestran pagos oportunos realizados por la Nueva EPS a las IPS concretas que deben otorgar los medicamentos. Integral Solutions, en el caso del Huila, y Cafam en el caso de Cúcuta”, insistió finalmente el presidente Petro.