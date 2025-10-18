Uno de los dispositivos más utilizados por las personas es el teléfono celular, y cuando cuenta con una buena conexión a internet, la experiencia de uso mejora considerablemente. Sin embargo, en ocasiones, es habitual que la conexión wifi del celular se vuelva inestable al desplazarse por distintas zonas de la vivienda.

Este inconveniente suele presentarse cuando el dispositivo cambia de punto de acceso o se aleja demasiado del router principal, provocando interrupciones momentáneas o pérdida total de la señal. Además, otros factores como la disposición de las paredes, la presencia de electrodomésticos o una mala ubicación pueden influir directamente en la calidad.

Es habitual que la conexión wifi del celular se vuelva inestable al desplazarse por distintas zonas de la vivienda. | Foto: Getty Images

Aun así, existen soluciones sencillas que permiten optimizar el rendimiento de la red doméstica sin grandes inversiones. Adicionalmente, es importante revisar la configuración del teléfono y mantenerlo actualizado para que la conexión se mantenga estable, incluso cuando se transita entre diferentes espacios del hogar.

De acuerdo con el sitio web Redes Zone, antes de intentar algunas soluciones, lo primero es confirmar que el dispositivo esté conectado a la banda de frecuencia más adecuada. Los teléfonos actuales suelen ofrecer conexión dual, permitiendo elegir entre 2,4 GHz y 5 GHz. La primera se caracteriza por su amplio alcance, aunque la velocidad puede ser menor; mientras que la segunda brinda una conexión más rápida y estable, pero con rango limitado.

Expertos señala que, cuando el usuario se desplaza con frecuencia dentro de casa, lo más recomendable es optar por la red de 2,4 GHz, ideal para cubrir distancias mayores. Sin embargo, si la desconexión ocurre en una zona específica, puede deberse a interferencias de otros aparatos.

En estos casos, cambiar a la banda de 5 GHz suele ser la mejor alternativa, ya que ofrece una señal más limpia y menos afectada por dispositivos que operan en la misma frecuencia, como teléfonos inalámbricos o equipos Bluetooth.

Una mala conexión wifi en el celular puede deberse a fallos temporales. | Foto: Getty Images

Si esta recomendaciones básicas no logran mejorar la conexión inalámbrica, una alternativa eficaz, según la página citada, es instalar un repetidor o un sistema wifi Mesh. Estos dispositivos permiten ampliar la cobertura de la red y fortalecer la señal en áreas donde antes era débil o inexistente.