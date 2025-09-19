Si el internet de su casa presenta fallas, revise este detalle en su router para detectar el problema y mejorar su conexión wifi

Uno de los dispositivos imprescindibles en los hogares y oficinas son los routers wifi, ya que permiten la conexión de computadores, celulares, televisores y otros equipos al mundo digital. Sin embargo, no todos los usuarios comprenden los indicadores luminosos que parpadean o permanecen fijos en la parte frontal de estos aparatos.

Por ello, es importante tener conocimiento sobre el significado de estas luces para saber si el dispositivo funciona con normalidad o si presenta alguna falla en la conexión. De acuerdo con el sitio web Eleconomista.com, estos indicadores pueden mostrarse en distintos colores, y cada tono ofrece información específica sobre el estado de la red.

El router del wifi es uno de los elementos más importantes del hogar. | Foto: Getty Images

Aunque las señales cambian un poco dependiendo del modelo y la marca del equipo, existen patrones comunes que permiten al usuario interpretar con facilidad si la conexión está activa, limitada o caída. Esto facilita la detección de problemas y también permite realizar ajustes que mejoran la estabilidad y la velocidad del Internet.

¿Qué significan las luces en el router wifi?

Luz verde

Esta es una señal positiva. Cuando permanece fija, refleja que la conexión está estable y operando sin inconvenientes. En cambio, si la luz verde parpadea, indica que se está transmitiendo información, lo que confirma que la red está en uso y que los dispositivos conectados están intercambiando datos de manera normal.

Luz azul

En varios modelos de router, este color aparece como señal de que todo marcha con normalidad y que la conexión a Internet es estable. No obstante, cuando esta luz comienza a parpadear, suele advertir que el equipo está en proceso de enlazarse a la red o que se encuentra activa la función WPS, utilizada para vincular dispositivos de manera rápida y sin necesidad de ingresar la clave manualmente.

Luz roja

Esta tonalidad generalmente funciona como una alerta que advierte de un inconveniente en la conexión. Puede deberse a la ausencia total de Internet, a una falla en la señal de fibra óptica, a un error interno del equipo —ya sea de hardware o software— o a un fallo en el servicio del proveedor. Si la luz roja parpadea, por lo general señala una conexión inestable, débil o una interrupción temporal en la red.

El router wifi tiene diversas luces de colores. | Foto: Getty Images

Luz blanca

En los routers más recientes, el color blanco suele emplearse como indicador de que el dispositivo funciona correctamente o de que la conexión a la red está activa. Sin embargo, si la luz con este color comienza a parpadear, normalmente señala que el equipo está en proceso de actualización de firmware o que se encuentra estableciendo el enlace con la red.

