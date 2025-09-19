Suscribirse

Si el internet de su casa presenta fallas, revise este detalle en su router para detectar el problema y mejorar su conexión wifi

Esto facilita la detección de problemas y también permite realizar ajustes que mejoran la estabilidad y la velocidad del Internet.

Mary Nelly Mora Escamilla

19 de septiembre de 2025, 4:32 p. m.
Es importante conocer qué significan las luces que aparecen en el router wifi, ya que podría influir para que su internet sea más rápido.
Uno de los dispositivos imprescindibles en los hogares y oficinas son los routers wifi, ya que permiten la conexión de computadores, celulares, televisores y otros equipos al mundo digital. Sin embargo, no todos los usuarios comprenden los indicadores luminosos que parpadean o permanecen fijos en la parte frontal de estos aparatos.

Por ello, es importante tener conocimiento sobre el significado de estas luces para saber si el dispositivo funciona con normalidad o si presenta alguna falla en la conexión. De acuerdo con el sitio web Eleconomista.com, estos indicadores pueden mostrarse en distintos colores, y cada tono ofrece información específica sobre el estado de la red.

El router del wifi es uno de los elementos más importantes del hogar.
Aunque las señales cambian un poco dependiendo del modelo y la marca del equipo, existen patrones comunes que permiten al usuario interpretar con facilidad si la conexión está activa, limitada o caída. Esto facilita la detección de problemas y también permite realizar ajustes que mejoran la estabilidad y la velocidad del Internet.

¿Qué significan las luces en el router wifi?

  • Luz verde

Esta es una señal positiva. Cuando permanece fija, refleja que la conexión está estable y operando sin inconvenientes. En cambio, si la luz verde parpadea, indica que se está transmitiendo información, lo que confirma que la red está en uso y que los dispositivos conectados están intercambiando datos de manera normal.

  • Luz azul

En varios modelos de router, este color aparece como señal de que todo marcha con normalidad y que la conexión a Internet es estable. No obstante, cuando esta luz comienza a parpadear, suele advertir que el equipo está en proceso de enlazarse a la red o que se encuentra activa la función WPS, utilizada para vincular dispositivos de manera rápida y sin necesidad de ingresar la clave manualmente.

  • Luz roja

Esta tonalidad generalmente funciona como una alerta que advierte de un inconveniente en la conexión. Puede deberse a la ausencia total de Internet, a una falla en la señal de fibra óptica, a un error interno del equipo —ya sea de hardware o software— o a un fallo en el servicio del proveedor. Si la luz roja parpadea, por lo general señala una conexión inestable, débil o una interrupción temporal en la red.

El router wifi tiene diversas luces de colores.
El router wifi tiene diversas luces de colores. | Foto: Getty Images
  • Luz blanca

En los routers más recientes, el color blanco suele emplearse como indicador de que el dispositivo funciona correctamente o de que la conexión a la red está activa. Sin embargo, si la luz con este color comienza a parpadear, normalmente señala que el equipo está en proceso de actualización de firmware o que se encuentra estableciendo el enlace con la red.

  • Luz ámbar

Este color puede representar distintos estados según el modelo del router. En ciertas ocasiones señala que la conexión está activa, aunque funcionando a una velocidad menor, como 100 Mbps en vez de 1 Gbps. En otros casos, la luz puede reflejar que el dispositivo se encuentra en proceso de arranque o simplemente en modo de espera, a la espera de completar la conexión.

