No caiga en la trampa: la inofensiva petición que usan los delincuentes para vaciar cuentas bancarias al instante

Hoy en día, las llamadas telefónicas se han consolidado como una de las vías más utilizadas por los delincuentes para llevar a cabo todo tipo de estafas y fraudes. Un número creciente de personas cae en engaños que se ejecutan tanto por medio de llamadas convencionales como a través de aplicaciones como WhatsApp, aprovechando la credibilidad que aún inspiran estos canales de comunicación.

En este contexto, las autoridades encendieron las alertas frente a esta modalidad de estafa que sigue ganando terreno. Los usuarios no pueden confiarse porque aunque el mecanismo de engaño pueda parecer inofensivo o incluso razonable, se trata de una de las estrategias de fraude digital más peligrosas en la actualidad.

Dentro de los países más afectados por este tipo de engaños es España, donde la Policía Nacional advierte a través de sus canales oficiales en redes sociales sobre una nueva modalidad de estafa que podría comprometer millones de credenciales de seguridad.

¿Cómo funciona la estafa?

De acuerdo con una integrante del cuerpo, el fraude suele iniciarse con un aviso que aparenta provenir de un banco o de una tienda en línea, el cual incluye una solicitud inusual que despierta preocupación en la víctima.

En este engaño, los afectados son presionados para compartir la pantalla de su teléfono móvil mediante WhatsApp bajo el pretexto de un supuesto problema de seguridad. Los estafadores, haciéndose pasar por representantes de entidades financieras o comercios digitales, aseguran que se ha detectado una incidencia y que necesitan ver el contenido del dispositivo para “proteger” el dinero del usuario.

WhatsApp también se ha convertido en un escenario atractivo para los estafadores digitales. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images

“Estás a un solo clic de que te vacíen la cuenta”, advierten las autoridades al explicar el peligro de esta modalidad de fraude. Cuando la víctima acepta compartir la pantalla del teléfono por WhatsApp, los delincuentes no necesitan acceder directamente al dispositivo, ya que les basta con observar el momento en que se introducen las claves de acceso. Con esa información, pueden ingresar posteriormente a la cuenta y sustraer el dinero en cuestión de segundos.

¿Cómo evitar caer en manos de los delincuentes?

Ante este riesgo, las autoridades difundieron una serie de recomendaciones para identificar y evitar este tipo de estafas. El primer consejo es desconfiar de cualquier mensaje, incluso si parece provenir de una entidad conocida o de una persona cercana, en el que se solicite compartir la pantalla del móvil. Este espacio contiene información privada y sensible que facilita el acceso a cuentas personales y financieras.

Como segunda medida, aconsejan cortar de inmediato la comunicación si alguien insiste en ver la pantalla del teléfono bajo cualquier pretexto. Finalmente, lo ultimo es verificar siempre la autenticidad de la solicitud, contactando directamente al banco o a la persona que supuestamente envió el mensaje, utilizando canales oficiales para confirmar si se trata de un intento de fraude.