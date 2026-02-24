Nuevo sistema de alerta temprana permite reaccionar en minutos ante la detección de posibles impactos de asteroides

La plataforma global de comunicaciones en la nube Infobip ha sellado una alianza con la Agencia Espacial Europea (ESA) para reforzar el sistema de alertas ante posibles impactos de asteroides, según informó la compañía.

A través de las soluciones Voice API, el personal de la ESA recibe ahora llamadas de voz instantáneas que permiten emitir avisos más rápidos y operativos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Comprender la trayectoria de los asteroides, especialmente de aquellos que se aproximan a la Tierra, conocidos como objetos cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés), es “una tarea crítica y sujeta a plazos muy ajustados”.

El impacto de un asteroide hace 65 millones de años, que provocó la extinción de gran parte de la vida en el planeta, pone de relieve la necesidad de que la Agencia Espacial Europea identifique y catalogue todos los asteroides potencialmente peligrosos para analizar sus características físicas y evaluar las posibles consecuencias de un impacto.

El impacto de un asteroide hace 65 millones de años provocó la extinción de gran parte de la vida en el planeta. (Imagen de referencia) Foto: Getty Images/iStockphoto

Hasta ahora, el personal de la Agencia Espacial Europea recibía las notificaciones por correo electrónico, a menudo cuando no estaba conectado o disponible. Con la integración de las soluciones Voice API de Infobip, el sistema Meerkat Asteroid Guard, encargado de analizar y rastrear objetos cercanos a la Tierra, es capaz de enviar alertas mediante llamadas de voz en tiempo real, independientemente de la hora o la ubicación, lo que permite alertar al equipo con mayor rapidez y con datos clave sobre posibles impactos.

¿Qué tan probable es que un asteroide golpee la Tierra? Foto: Ilustración creada con la IA de Bing Image Creator

“Esta nueva alianza nos permite responder con mayor rapidez y eficacia ante impactos inminentes de asteroides, garantizando la recopilación de datos críticos para comprender mejor estas amenazas naturales. La recepción de alertas instantáneas ha mejorado notablemente nuestros tiempos de respuesta y nuestra capacidad para estudiar estos fenómenos”, señaló el responsable de la Oficina de Defensa Planetaria de la ESA, Richard Moissl.

Tras una fase de pruebas satisfactoria, el sistema de mensajería por voz demostró funcionar en el 100 % de los casos aplicables. Entre los principales resultados destacan la rapidez en la emisión de alertas, dos predicciones de impacto con alta probabilidad activaron llamadas de voz en menos de cinco minutos desde su detección, y la capacidad de recopilar datos en tiempo oportuno.

Aunque los objetos detectados eran de pequeño tamaño y no causaron daños, la Agencia Espacial Europea pudo obtener información científica valiosa a partir de estos eventos.

Infobi destaca que la colaboración ha supuesto “un salto cualitativo en la coordinación y la rapidez de respuesta, ya que garantiza alertas en tiempo real que permiten una toma de decisiones más ágil en situaciones críticas de seguimiento de asteroides”.

*Con información de Europa Press.