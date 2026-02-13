Google apuesta por la inteligencia artificial para transformar los documentos en Gmail: así funcionarían sus nuevas herramientas

Google ha extendido la función de crear etiquetas para los correos electrónicos de Gmail a los dispositivos Android, además de añadir los resúmenes generados por inteligencia artificial (IA) para todos los documentos de Google.

La compañía sigue avanzando con la implementación de características de Gemini en sus servicios y aplicaciones, así como la extensión de funciones en dispositivos independientemente de su sistema operativo.

La nueva función de inteligencia artificial de Gmail promete acabar con la saturación en su bandeja de entrada. Foto: Getty Images

Las etiquetas en Gmail permiten a los usuarios clasificar sus correos electrónicos por temas. Hasta ahora, los usuarios de Android tenían que recurrir al navegador para crear las etiquetas, pero con esta nueva actualización podrán hacerlo directamente desde la app de Gmail.

Además, también podrán eliminarlas. Para hacerlo, deben ingresar a ‘Ajustes’ (desde su cuenta de Gmail), ‘Notificaciones’, ‘Gestionar etiquetas’. Luego, al seleccionar la etiqueta correspondiente, aparecerá la opción ‘Borrar’, que les permitirá eliminarla fácilmente.

Sin embargo, los usuarios de Android aún no pueden agregar un color a las etiquetas, como sí se puede hacer desde el navegador y los dispositivos con iOS.

Resúmenes de audio con Gemini

La otra gran novedad de Google es la incorporación de resúmenes generados con la IA de Gemini en Google Docs, una función similar a la que introdujo Adobe en Acrobat, que permitía generar pódcast a partir de documentos.

Gmail poco a poco ha incorporado funciones con inteligencia artificial. Foto: Getty Images

En un comunicado en su blog, la compañía ha explicado que estos resúmenes tienen como objetivo ayudar al usuario a “ponerse al día rápidamente” gracias a una “breve sinopsis verbal” del contenido de los documentos.

Los resúmenes tienen una duración de un par de minutos por lo general y usan un estilo natural para que el usuario lo entienda mejor. Además, se puede personalizar la voz del narrador ajustándolo a las preferencias del usuario.

La nueva característica de Google Docs ya está disponible, pero se irá implementando a lo largo del mes de febrero. No obstante, está restringida a los usuarios Business Standard y Plus, Enterprise Standard y Plus, AI Ultra para Empresas y Colegios y suscriptores de Google AI Pro y Ultra.

*Con información de Europa Press.