Ciencia

NOAA alertó que se ha emitido una fuerte tormenta solar: estas son las consecuencias que traería la radiación

Un evento solar registrado en las últimas horas activó alertas por posibles interferencias en las comunicaciones.

Siga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

1 de enero de 2026, 12:00 a. m.
Una reciente liberación de energía solar podría generar fallas momentáneas en señales de radio.
Una reciente liberación de energía solar podría generar fallas momentáneas en señales de radio. Foto: Getty Images / NOAA

A pocas horas de cerrar el año 2025, un fenómeno proveniente del Sol volvió a captar la atención de los organismos científicos y de las autoridades encargadas de vigilar el clima espacial.

Este 31 de diciembre, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó sobre la activación de una alerta debido a un episodio de intensa actividad solar detectado en las últimas horas.

El aviso se produjo luego de que los sistemas de monitoreo registraran una potente liberación de energía desde la superficie solar, un evento que aunque no es inusual en ciertos ciclos del astro, sí puede generar alteraciones perceptibles en la Tierra, especialmente en las comunicaciones.

Una liberación intensa de energía desde el Sol

Según el reporte oficial de NOAA:

“Ocurrió una llamarada de clase M de nivel superior y alcanzó M7.1”.

El evento estuvo asociado a una llamarada solar clasificada como M7.1, una categoría que indica un nivel elevado dentro de las tormentas solares de intensidad media. Este tipo de explosiones solares se caracteriza por un aumento rápido de energía que por lo general se disipa en cuestión de minutos, aunque en algunos casos puede prolongarse más de lo habitual.

El fenómeno detectado se caracterizó por un aumento brusco de energía que suele durar pocos minutos.
La NOAA informó sobre un evento solar intenso que, aunque generalmente breve, puede extenderse más de lo habitual. Foto: NOAA

Estas manifestaciones ocurren cuando el campo magnético del Sol libera grandes cantidades de energía acumulada, lo que se traduce en radiación que viaja a gran velocidad por el espacio.

Aunque este tipo de episodios suele presentarse con mayor frecuencia durante los picos de actividad solar, no deja de ser un fenómeno que se sigue de cerca por sus posibles impactos indirectos en la vida cotidiana.

¿Qué efectos podría causar una intensa tormenta solar en la Tierra? Esta es la verdad detrás del fenómeno

Qué efectos podría sentirse en la Tierra

La NOAA aclaró que este evento no supone un peligro directo para las personas, sin embargo, sí puede generar molestias temporales en ciertos servicios tecnológicos.

“Degradación inmediata y limitada o pérdida breve de señal en las bandas de comunicación de alta frecuencia (HF) en una franja del lado de la Tierra iluminado por el sol; los usuarios de señales de radio HF en las áreas afectadas pueden experimentar algunas interrupciones durante decenas de minutos”, advirtió NOAA.

Según el reporte oficial, podrían registrarse interrupciones breves en las comunicaciones por radio.
El organismo explicó que los efectos se limitarían a fallas temporales en algunos servicios tecnológicos. Foto: Getty Images

Se trata de fallas pasajeras que, según los especialistas, suelen resolverse sin mayores complicaciones.

En términos sencillos, una llamarada solar es una explosión de energía solar que se mide por la cantidad de rayos X que emite.

Aunque episodios de esta magnitud no son excepcionales en épocas de alta actividad del Sol, cada evento es analizado con atención para anticipar posibles efectos sobre la tecnología que sostiene gran parte de las comunicaciones modernas.

Noticias Destacadas