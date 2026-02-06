Tecnología

Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

Aunque muchos creen que lo que se escribe en un chat privado queda en la intimidad, la realidad es muy distinta.

Redacción Tecnología
6 de febrero de 2026, 4:42 p. m.
Cuando los mensajes afectan la honra, el buen nombre o la reputación de alguien, podrían constituir delitos.
WhatsApp se ha convertido en una de las principales formas de comunicación en Colombia y el mundo. A diario, millones de personas envían mensajes de texto, audios, imágenes y videos sin detenerse a pensar que, en determinados casos, ese contenido puede tener consecuencias legales.

Aunque muchos creen que lo que se escribe en un chat privado queda en la intimidad, la realidad es muy distinta: ciertos mensajes pueden ser utilizados como prueba en procesos judiciales y, en situaciones específicas, constituir un delito.

La entidad emitió un comunicado advirtiendo sobre peligrosos mensajes.
En diversas situaciones escribir ciertos mensajes por WhatsApp puede implicar riesgos legales. Foto: Getty Images

Mensajes que no debería escribir en WhatsApp

Muchos usuarios consideran que este tipo de mensajes son inofensivos, pero la realidad es distinta. De acuerdo con declaraciones compartidas en redes sociales por una usuaria que se identifica como abogada, en diversas situaciones escribir ciertos mensajes por WhatsApp podría implicar riesgos legales.

Miriam Pascual, conocida por su labor de divulgación jurídica en TikTok, advirtió que una de las prácticas más peligrosas es admitir hechos comprometedores dentro de una conversación. Expresiones aparentemente inocentes como “ya sé que no debía hacerlo”, “fue culpa mía” o “no lo declaré” pueden interpretarse legalmente como reconocimientos de culpa y terminar siendo utilizadas en contra del propio remitente.

