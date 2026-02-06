Si escribe estos mensajes por WhatsApp, tenga cuidado: parecen inofensivos pero podrían meterlo en problemas

WhatsApp se ha convertido en una de las principales formas de comunicación en Colombia y el mundo. A diario, millones de personas envían mensajes de texto, audios, imágenes y videos sin detenerse a pensar que, en determinados casos, ese contenido puede tener consecuencias legales.

Aunque muchos creen que lo que se escribe en un chat privado queda en la intimidad, la realidad es muy distinta: ciertos mensajes pueden ser utilizados como prueba en procesos judiciales y, en situaciones específicas, constituir un delito.

En diversas situaciones escribir ciertos mensajes por WhatsApp puede implicar riesgos legales. Foto: Getty Images

Mensajes que no debería escribir en WhatsApp

Muchos usuarios consideran que este tipo de mensajes son inofensivos, pero la realidad es distinta. De acuerdo con declaraciones compartidas en redes sociales por una usuaria que se identifica como abogada, en diversas situaciones escribir ciertos mensajes por WhatsApp podría implicar riesgos legales.

Miriam Pascual, conocida por su labor de divulgación jurídica en TikTok, advirtió que una de las prácticas más peligrosas es admitir hechos comprometedores dentro de una conversación. Expresiones aparentemente inocentes como “ya sé que no debía hacerlo”, “fue culpa mía” o “no lo declaré” pueden interpretarse legalmente como reconocimientos de culpa y terminar siendo utilizadas en contra del propio remitente.

¿Guarda contactos viejos en WhatsApp? Esta es la razón por la que debería eliminarlos cuanto antes

Según lo compartido por Pascual, no son pocos los clientes que se muestran sorprendidos al descubrir que sus propios chats han sido incorporados como pruebas en procesos judiciales, tanto en el ámbito civil como en el penal.

Sin embargo, se dan cuenta de que esos mensajes existen, quedan registrados y pueden ser analizados por un juez. Por ello, insiste en que WhatsApp no es el espacio adecuado para explicar, justificar o asumir conductas que puedan tener implicaciones legales, ya que cualquier palabra mal planteada puede volverse un problema mayor.

Este tipo de mensajes puede derivar en responsabilidades penales, algo que muchos usuarios no consideran hasta que ya es demasiado tarde. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

La experta también alerta sobre los insultos y las amenazas enviadas por mensajería instantánea. Aunque en el calor de una discusión puedan parecer expresiones sin mayor trascendencia, desde el punto de vista legal tienen peso.

Por ejemplo, una amenaza escrita o enviada por audio constituye una prueba en sí misma, independientemente de la intención con la que se haya emitido. En determinadas circunstancias, este tipo de mensajes puede derivar en responsabilidades penales, algo que muchos usuarios no consideran hasta que ya es demasiado tarde.