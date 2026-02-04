Ni bloquear ni colgar las llamadas spam: la forma correcta de acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo

Las llamadas spam se han consolidado como una de las interrupciones más frecuentes en la rutina digital actual. Mensajes comerciales engañosos, falsas entidades bancarias o llamadas en silencio forman parte de un problema que sigue afectando y molestando a millones de usuarios a diario.

Frente a esta tipo de situaciones, la reacción de la mayoría es colgar de inmediato o bloquear el número, aunque expertos advierten que estas acciones podrían resultar contraproducentes. Los sistemas automatizados que operan detrás de estas llamadas interpretan cualquier interacción como una señal de que la línea está activa, lo que incrementa la probabilidad de nuevos intentos desde distintos números.

Una de las primeras recomendaciones es no contestar llamadas de números desconocidos. Foto: Getty Images

Incluso, muchas de estas llamadas pueden tratarse de un fraude financiero. Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, los delincuentes se aprovechan del pánico y la urgencia para presionar a sus víctimas, llevándolas a tomar decisiones apresuradas que facilitan el engaño y la pérdida de información o dinero.t

¿Cómo acabar con esos molestos números para que no vuelvan a llamarlo?

El primer paso ante una llamada sospechosa es evaluar la situación con serenidad y no dejarse llevar por la urgencia del mensaje. La FTC advierte que los estafadores suelen manejar información personal, como el nombre o la dirección de la posible víctima, con el fin de aparentar legitimidad.

No obstante, el hecho de que conozcan estos datos no confirma que la llamada sea auténtica, ya que los delincuentes obtienen esta información mediante compras ilegales o robos de bases de datos para reforzar sus engaños.

Ante esto, los expertos recomiendan recopilar información básica antes de dar por terminada una llamada sospechosa. Preguntar el nombre de la empresa o entidad bancaria que supuestamente representa el interlocutor, así como el motivo del contacto, permite detectar contradicciones y conservar datos útiles en caso de necesitar una verificación posterior.

Existe una forma de contestar que obliga legalmente a las empresas a eliminar su número de sus listas. Foto: Montaje Semana (Fotos de Getty Images)

Tras obtener esa información mínima, el siguiente paso aconsejado es finalizar la llamada sin importar la insistencia del interlocutor. Los estafadores suelen ejercer presión para impedir que la persona reflexione o busque asesoría externa. Ante esto, lo mejor es cortar la comunicación limita su margen de acción y ayuda a retomar el control de la situación.

Una vez colgado el teléfono, la confirmación debe realizarse por canales oficiales y de forma independiente. Contactar directamente a la entidad mencionada es la vía más segura para comprobar si existe realmente algún inconveniente con una cuenta, servicio o producto.

En este proceso, la FTC subraya la importancia de utilizar únicamente aplicaciones oficiales, sitios web verificados o los números que figuran en documentos legítimos, como estados de cuenta o tarjetas bancarias.

También advierte sobre el riesgo de confiar en los primeros resultados de los buscadores, ya que los delincuentes pueden pagar anuncios para posicionar números falsos y engañar a quienes intentan verificar la información por su cuenta.