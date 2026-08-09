Gremio de taxistas le lanza mensaje al presidente Abelardo De La Espriella: exigen reglas claras para su sector

El pasado 7 de agosto de 2026, Abelardo De La Espriella se posicionó como el nuevo presidente de Colombia. El ahora jefe de Estado será el encargado de liderar al país de cara al periodo 2026-2030.

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Dentro del desarrollo de la jornada de posesión, que se llevó a cabo en la ciudad de Cali, entidades, organizaciones y gremios comenzaron a compartir sus deseos de coordinar con el nuevo Gobierno Nacional para buscar los mejores beneficios de la nación.

En el marco de Transporte, la administración de De La Espriella tendrá varios retos, ya siendo la finalización de obras estancadas, brindar una mejor seguridad en carreteras y traer una mejor confianza a inversionistas.

Asimismo, un punto clave se encuentra en el sector de transporte público terrestre automotor individual de pasajeros, específicamente en los taxis del país.

Hugo Ospina, líder del gremio de taxistas, habló con SEMANA sobre las expectativas del sector frente al nuevo Gobierno de Abelardo De La Espriella. Foto: Raúl Palacios

En diálogo con SEMANA, el líder del gremio de taxis, Hugo Ospina, comentó acerca de las expectativas que tiene la organización de cara al Gobierno de Abelardo De La Espriella y el rol que tendrán los millones de conductores que día a día salen a las calles a ofrecer sus servicios de transporte.

Las palabras del gremio de taxistas

Con la llegada de Abelardo De La Espriella al poder, Hugo Ospina, en nombre del gremio taxista, le mandó los mejores éxitos a la nueva administración, deseándoles que los próximos 4 años se vean enmarcados por muchos logros que beneficien a los ciudadanos del país.

Asimismo, le pidió a las entidades correspondientes, como el Ministerio de Transporte, que estén abiertas a un espacio de diálogo en donde se cumplan las garantías jurídicas que consideran necesarias.

Hugo Ospina, Foto: NICOLAS LINARES

“Nosotros no queremos protestas, nosotros no queremos hacer paros, nosotros lo que queremos es seguridad jurídica, confianza inversionista y que el Ministerio de Transporte sea de puertas abiertas. No para el taxista, no para el camionero, no para todos los transportadores, sino para el respeto absoluto de la Constitución, de la ley y de los fallos de las honorables Cortes y Consejos de Estado. Eso es lo que queremos nosotros como gremio”, afirmó.

Ya en materia acerca de las expectativas de la administración, Ospina sostuvo que la primera decisión que debe tomar la nueva administración es con el conflicto que tienen los taxistas con las plataformas tecnológicas, al considerar que la competencia entre ambos modelos afecta las condiciones económicas del transporte público.

De acuerdo con el líder del gremio, la llegada de estas plataformas no solamente está afectando a los taxistas del país, sino que a otros sistemas que incluso han dejado de operar.

Hugo Ospina - Vicky en Semana Diciembre 23 del 2019 - Bogotá Foto: Gabriela Alvarado Semana.com Foto: GABRIELA ALVARADO

“Hoy las plataformas tecnológicas tienen sumido en la más profunda crisis económica, no solamente a los taxistas, sino al transporte masivo. Al individual, al colectivo, a TransMilenio. Acaba de cerrar las puertas Metrolínea en Bucaramanga; allá ya no existe el bus articulado de TransMilenio. El mototaxismo, despachado por aplicaciones, tiene sumido en la más profunda crisis económica a todos los transportadores en Colombia y los vehículos particulares de cuatro, de seis, de nueve, de diez y de más pasajeros, hoy están acabando con lo público”, comenta Ospina.

El líder de los taxistas también puso sobre la mesa el impacto económico que, según él, ha tenido la competencia con las plataformas, en donde afirma que las obligaciones que deben asumir los taxistas, así como las condiciones en las que operan, son diferentes a aquellas de los conductores vinculados a plataformas tecnológicas.

El gremio de taxistas pidió al Gobierno Nacional garantizar seguridad jurídica y mantener abiertos los espacios de diálogo con los transportadores. Foto: Aymer Andrés Álvarez

En ese sentido, Ospina afirmó que hoy en día hay miles de vehículos de servicio público que tienen dificultades económicas y que solamente en Bogotá hay más de 10.000 taxis embargados, incluyéndose a él mismo.

Según su relato, su coche había permanecido por más de un año en un parqueador de una financiera, hasta que hace poco lo pudo volver a sacar y volver a trabajar con él.

“El Gobierno Nacional tiene que también mirar qué va a hacer. ¿Para dónde van las políticas públicas en materia de tránsito y transportes en el gobierno del doctor Abelardo De La Espriella? ¿Nos vamos todos en moto y en carros particulares? Si es así, entonces que paren la obra del metro. Porque según eso, el metro lo estamos haciendo para que la gente deje la moto y el carro particular en la casa", afirmó.

La propuesta del gremio

Para atender esta situación que ocurre en el sector de taxistas en el país, el líder del gremio, Hugo Ospina, hizo referencia a uno de los planteamientos que realizó De La Espriella, en donde se propuso imponer créditos blandos que abarcarían programas de financiación con bajas tasas y plazos amplios.

A partir de este planteamiento por parte del jefe de Estado, Ospina le hace una invitación al Gobierno Nacional para que las personas que hoy en día prestan servicios de transporte por medio de motocicletas o vehículos particulares puedan ingresar al transporte público formal.

“Yo invito a que todos los señores de vehículos particulares y motocicletas entren en el negocio de lo público”, comentó.

El líder del gremio sostuvo su idea a través de lo establecido en el artículo 5 de la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte y que establece las diferencias entre el servicio público y el servicio privado.

El sector de los taxistas espera que la administración de Abelardo De La Espriella adopte medidas frente a la competencia de las plataformas de transporte. Foto: Getty Images

En línea con esta propuesta, Ospina le plantea al Gobierno Nacional y al Congreso eliminar el subsidio de transporte para los trabajadores que llegan a sus lugares de trabajo en motocicletas o vehículos particulares.

Para el líder del gremio de taxis, por medio de este planteamiento se promueve un sistema de transporte público fortalecido.

“Propongamos al Gobierno Nacional y al Congreso que elimine el subsidio de transporte. A todos los que lleguen en moto y en su carro particular a su lugar de trabajo. Si nosotros queremos vivir en una sociedad como la europea con un transporte público fortalecido, pues nos toca a todos poner y someternos al transporte público”, concluyó.