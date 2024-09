La Fundación She Is lleva a niñas latinoamericanas a cumplir su sueño de llegar a la NASA

Ella Es Astronauta, es un programa de la Línea Ella Es STEAM, creado por la Fundación She Is en el año 2019. Esta es una iniciativa pionera en habla hispana para Latinoamérica en colaboración con el Space Center Houston de la NASA y su misión principal es capacitar a niñas y jóvenes de 11 a 16 años en condición de vulnerabilidad, desafiando estereotipos de género y rompiendo barreras económicas.

“Con este programa empoderamos, motivamos e inspiramos a que nuestras beneficiarias para que se conviertan en modelos a seguir a nivel nacional, a través de la educación STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas), habilidades poderosas y solución a problemáticas actuales, como prevención de embarazo adolescente, salud menstrual, salud mental entre otros”, afirma Nadia Sánchez, directora de la Fundación She Is.

Con este programa hay una apuesta por la educación profesional, logrando que 45 niñas están becadas en universidades, y otras 115 vinculadas gracias a subsidios del Estado o becas parciales. | Foto: Suministrada por: Fundación She Is

Con esta iniciativa, la Fundación She Is ha beneficiado hasta 2023 a 211 niñas y jóvenes de Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Costa Rica, República Dominicana y Panamá que han llegado al Space Center de la Nasa y 500 más que han recibido formación.

Para Sarah Parias, beneficiaria de la tercera misión, haber participado en este programa ha sido vital porque le ayudó a creer que sus sueños pueden ser alcanzados. “Cuando yo regresé de la Nasa me convertí en una agente de cambio en mi comunidad porque yo quiero que más niñas crean que sí es posible lograr lo que se proponen como lo hice yo”, expresa Sarah, quien también acaba de terminar un curso de marketing digital, gracias a una beca a la que pudo acceder con el apoyo de la Fundación She Is.

Ella Es Astronauta, es un programa de la Línea Ella Es STEAM, creado por la Fundación She Is en el año 2019. | Foto: Suministrada por: Fundación She Is

Cabe destacar que, de las beneficiarias, el 14 % hace parte de grupos indígenas, afrodescendientes y raizales; el 30 % provienen del sector rural; el 68 % hacen parte de la primera generación en su familia que puede acceder a educación básica, el 39 % no cuentan con acceso a internet en sus hogares y aun así hacen parte de este programa de formación, gracias a las alianzas que realiza la Organización para garantizar su conexión virtual.

Adicionalmente, con este programa hay una apuesta por la educación profesional, logrando que 45 niñas están becadas en universidades, y otras 115 vinculadas gracias a subsidios del Estado o becas parciales.

La Fundación She Is ha beneficiado a muchas niñas que buscan ser astronautas. | Foto: Suministrada por: Fundación She Is

Octava misión, lista para despegar