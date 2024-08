En un momento histórico que fusionó la sabiduría ancestral con la influencia cultural contemporánea, el She Is Global Forum 2024, celebrado en la vibrante ciudad de Medellín, fue testigo de un diálogo inspirador entre Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca y Premio Nobel de Paz, y Carlos Vives, el reconocido cantante y compositor colombiano. El conversatorio, titulado “Voces de paz: Liderando con coraje desde nuestra identidad y raíces culturales” , ofreció una visión profunda sobre la intersección entre la equidad de género y la cultura, y su papel fundamental en la construcción de sociedades más justas e inclusivas.

La importancia de los espacios para la equidad de género

Rigoberta Menchú destacó la relevancia de eventos como el She Is Global Forum, que van más allá de las discusiones tradicionales sobre los derechos de las mujeres, abarcando también sus oportunidades económicas y su rol en la construcción de la paz y la educación. “Este evento me parece una buena tribuna porque no solo está viendo la problemática de las mujeres, sino que está discutiendo sus oportunidades económicas”, expresó Menchú, subrayando cómo este tipo de foros contribuyen a la creación de una cultura de armonía e intercambio, elementos esenciales para una paz duradera.