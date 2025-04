Ciberseguridad en 2025, el mayor desafío empresarial del siglo

El mundo avanza a una velocidad en la que la tecnología se ha convertido en el eje de nuestras vidas, transformando la manera en que operamos las empresas, los gobiernos y nuestras interacciones cotidianas. En este entorno hiperconectado cada transacción, cada clic y cada dato compartido puede ser una oportunidad o un riesgo. La ciberseguridad ya no es solo un tema técnico, es una prioridad estratégica que define la continuidad de los negocios y la estabilidad de los países.

El 2024 nos ha dejado una advertencia clara: los ataques cibernéticos evolucionan más rápido que las defensas. En Colombia se registraron más de 36 mil millones de intentos de ciberataques en los primeros 11 meses del año, según un informe de Fortinet. No se trata de una estadística aislada; es una señal de que el riesgo es cada vez mayor y más sofisticado. Infraestructuras, bancos y entidades gubernamentales han sido blanco de ataques que buscan no solo robar información, sino también desestabilizar sistemas completos. ¿Estamos preparados para enfrentar esta nueva realidad?

El problema es que muchas empresas creen que sus sistemas son seguros porque tienen antivirus y contraseñas, pero es como pensar que una ciudad sin murallas puede resistir un ataque solo con candados en las puertas. Los ciberdelincuentes no buscan entrar por la puerta principal, encuentran caminos ocultos, engañan a los guardianes y, cuando menos lo esperamos, ya han tomado el control.

Pero no basta con reaccionar después del daño. La ciberseguridad no puede ser un parche, debe ser una estrategia preventiva, integrada y asumida desde la alta dirección; no es solo una cuestión de proteger datos, sino de garantizar la continuidad y sostenibilidad de las empresas. Las organizaciones que implementen modelos de seguridad proactivos, con análisis continuo de vulnerabilidades y simulaciones de ataques, estarán un paso adelante en la defensa de sus activos digitales.