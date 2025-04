Tradicionalmente se le ha llamado “fondo de emergencia”, pero yo prefiero denominarlo fondo de paz. No se trata solo de un cambio semántico: es un cambio de perspectiva que transforma la manera en que concebimos nuestra relación con el dinero, pasando de la vibración de la escasez a la abundancia.

Cuando hablamos de emergencias, nos referimos a imprevistos, situaciones fuera de nuestro control. Y aunque ese fondo puede efectivamente ser útil ante eventualidades —una pérdida de empleo, una enfermedad, una crisis familiar, una reparación urgente en el hogar—, su verdadero valor no está en lo que previene, sino en lo que permite.

El fondo de paz es, en esencia, una herramienta de estabilidad. Su propósito es permitir la toma de decisiones sin que el dinero sea un factor limitante. Cuando una mujer cuenta con un respaldo financiero disponible, puede evaluar escenarios de cambio profesional o personal desde un lugar de claridad y no desde el miedo, la urgencia o la supervivencia.

En primer lugar, debe estar disponible. Es decir, no debe estar invertido ni sujeto a condiciones que limiten su uso inmediato. Este fondo no está diseñado para generar rendimientos, sino para ofrecer liquidez y accesibilidad. Su rentabilidad no es financiera, sino estratégica.