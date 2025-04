Tras años de estudios y trabajo en Europa, decidí iniciar una nueva etapa en Colombia, junto a mi hija y mi marido. Aterrizar en Bogotá no ha sido fácil, no se trata solo de aprender a moverme en una ciudad nueva: es adaptarme a una cultura distinta, a otra lógica laboral, a una lengua que, aunque hablo, no es la mía. Y, sin embargo, está siendo una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida.