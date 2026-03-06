CÁPSULA

Nuevo modelo de vivienda de lujo para adultos mayores se expande en Bogotá ante el crecimiento de esta población

El proyecto integra vivienda independiente y asistida con servicios médicos, actividades y espacios de convivencia, en respuesta al aumento de la población mayor en el país.

Redacción Semana
6 de marzo de 2026, 6:40 p. m.
La vivienda especializada de lujo para adultos mayores llega a Bogotá
La vivienda especializada de lujo para adultos mayores llega a Bogotá Foto: Suministrada / API

El crecimiento acelerado de la población adulta mayor en Colombia está impulsando el desarrollo de nuevos modelos de vivienda enfocados en el envejecimiento activo. Estas iniciativas buscan integrar servicios de atención médica, seguridad y bienestar en un mismo entorno, con el propósito de promover una vida autónoma y socialmente activa en esta etapa.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), combatir el sedentarismo en personas mayores de 60 años es fundamental para proteger su salud física, equilibrio emocional y autonomía. En este contexto surge Aldeia, un proyecto ubicado en el sector de Teusaquillo, en Bogotá, que propone un esquema de vivienda diseñado para este segmento de la población.

El proyecto, operado por Casa Nua, combina modalidades de vivienda independiente y vivienda asistida. Allí, los residentes cuentan con atención médica, calendarios de actividades físicas y cognitivas, así como espacios de interacción con otros adultos mayores mediante dinámicas grupales.

La iniciativa también incluye zonas comunes como cine, biblioteca, terrazas tipo Sky Bar y áreas de BBQ. Según la empresa, el modelo busca facilitar el acceso a servicios integrados y a espacios de convivencia para adultos mayores, en un entorno diseñado para su bienestar y cuidado.

Bernardo Asuaje, CEO de Casa Nua, señaló que este tipo de proyectos responde a cambios en las necesidades de la población. “Durante años, el senior living fue un producto de nicho. Hoy, entendemos que el país necesita soluciones más escalables y accesibles, que permitan a más personas envejecer de forma activa, manteniendo su autonomía y su independencia, pero con respaldo profesional disponible cuando lo necesitan, en espacios diseñados para esta etapa de la vida. Bajo esta visión, Aldeia integra servicios y amenidades de alta calidad, partiendo de la premisa de que el bienestar y el acceso a experiencias de calidad no deberían ser exclusivos de unos pocos en la vejez”.

La sede tendrá capacidad para más de 220 adultos mayores y ofrecerá estadías temporales de postoperatorio y servicios de pasadía. El proyecto incorpora principios de gerontoarquitectura, priorizando la seguridad, la movilidad y la autonomía de los residentes.

La apertura en Bogotá se suma a operaciones de Casa Nua en Medellín y Chía, y a un nuevo proyecto previsto en la capital antioqueña para finales de 2026, en medio de una tendencia demográfica que, según el DANE, llevará a que la población adulta mayor en Colombia se duplique hacia 2050.

Noticias Destacadas