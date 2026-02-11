Esta fue la última publicación que realizó DJ Dever antes de su repentina desaparición

La industria musical del Caribe colombiano se mantiene en máxima preocupación tras confirmarse la desaparición del DJ cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido en el escenario artístico como DJ Dever, quien permanece sin rastro desde la noche del pasado lunes junto a dos integrantes de su equipo de trabajo.

Ante la situación, la Alcaldía de Cartagena informó que activó de manera inmediata un trabajo articulado con las autoridades del departamento del Atlántico para reforzar las labores de búsqueda. Desde la Secretaría del Interior se confirmó el acompañamiento permanente a la familia del artista, así como la coordinación con la Policía Nacional y otros organismos competentes que adelantan las investigaciones.

Según la información preliminar, DJ Dever se desplazó al Atlántico para cumplir un compromiso profesional en un evento privado realizado en el sector de Playa Mendoza, jurisdicción del municipio de Tubará. Tras su llegada a la zona, familiares y allegados perdieron todo tipo de comunicación con él y con las personas que lo acompañaban.

Versiones iniciales señalan que, una vez arribaron al lugar donde se llevaría a cabo la presentación, el DJ y su equipo habrían sido interceptados por sujetos desconocidos. Desde ese momento no se cuenta con información oficial que permita establecer su paradero o las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Última publicación que realizó DJ Dever antes de su desaparición

De acuerdo con lo que se observó, la cuenta oficial de Instagram del productor musical subió un video promocional en el que se hablaba de un evento musical que se llevaría a cabo en Cartagena. Según se captó, dicho post se habría hecho hace casi 21 horas, antes de que saliera a la luz el caso de desaparición.

El espectáculo llevaba por nombre Classic Night y estaba programado para el 4 de abril, teniendo como locación la plaza de toros de Cartagena. Allí, se vieron otros artistas y detalles de la velada, plasmando gran expectativa.

Dj Dever: último post Foto: Instagram @DJ_Dever

La empresa Passa Passa Sound System, a la cual pertenece el artista, emitió un comunicado solicitando respeto, prudencia y responsabilidad mientras avanzan las investigaciones. En el mensaje precisaron que el último contacto directo con DJ Dever se registró cuando salía de la ciudad de Barranquilla.

DJ Dever es ampliamente reconocido en Cartagena y en otras ciudades del Caribe por su trayectoria como mezclador y productor musical, destacándose en géneros como la champeta, el afrobeat y distintos ritmos urbanos.

En los últimos años, se consolidó como uno de los animadores habituales en eventos masivos, fiestas privadas y escenarios locales, posicionándose como una figura influyente dentro del movimiento musical juvenil de la región.