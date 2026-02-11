¿Qué pasó con DJ Dever? El reconocido artista cartagenero desapareció junto a dos miembros de su equipo

La comunidad artística y musical del Caribe permanece en alerta tras confirmarse la desaparición del DJ cartagenero Deverson José Ríos Caicedo, conocido en la escena musical como DJ Dever, quien se encuentra sin rastro desde la noche del lunes junto a dos integrantes de su equipo de trabajo.

De acuerdo con la información conocida, el artista se desplazó al departamento del Atlántico para cumplir un compromiso laboral en un evento privado realizado en el sector de Playa Mendoza, en jurisdicción del municipio de Tubará. Desde ese momento, familiares y allegados perdieron todo contacto con él y sus acompañantes.

Versiones preliminares indican que, tras llegar a la zona donde se desarrollaría la presentación, DJ Dever y su equipo habrían sido interceptados por personas desconocidas. Desde entonces no se tiene información oficial sobre su paradero.

DJ Dever es reconocido en Cartagena y otras ciudades del Caribe por su trabajo como mezclador y productor musical, con fuerte presencia en géneros como la champeta, el afrobeat y ritmos urbanos. A lo largo de los últimos años, se consolidó como uno de los animadores habituales de eventos masivos, fiestas privadas y presentaciones en escenarios locales, posicionándose como una figura influyente dentro del movimiento musical juvenil de la región.

Panorámica de Cartagena Foto: Festival de Música de Cartagena, API

La Alcaldía de Cartagena informó que activó de manera inmediata la articulación con las autoridades del Atlántico para apoyar las labores de búsqueda. Desde la Secretaría del Interior se confirmó el acompañamiento a la familia y la coordinación con la Policía y demás organismos encargados de la investigación.

Por su parte, la empresa Passa Passa Sound System, a la que pertenece el DJ, emitió un comunicado en el que pidió respeto y prudencia mientras avanzan las investigaciones. En el mensaje señalaron que la última comunicación directa se produjo cuando el artista salía de Barranquilla.

El caso ha generado conmoción en Cartagena y otras ciudades de la región Caribe, donde colegas, seguidores y gestores culturales han expresado su preocupación y han solicitado a las autoridades intensificar los operativos para dar con el paradero de DJ Dever y los otros dos desaparecidos.

Las autoridades continúan con la recopilación de información, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a posibles testigos para esclarecer las circunstancias de la desaparición.