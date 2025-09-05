Las cinco noticias más importantes de la semana en Estados Unidos

Estados Unidos atraviesa una semana cargada de decisiones políticas, tensiones económicas y datos sociales que podrían marcar el rumbo de los próximos meses. Desde movimientos en el Pentágono hasta un inédito pronóstico demográfico, las noticias reflejan cómo la administración Trump y el Congreso lidian con temas de alto impacto en la vida de los ciudadanos y en la imagen internacional del país.

Trump propone renombrar el Departamento de Defensa

El presidente Donald Trump sorprendió al anunciar un decreto para rebautizar el Departamento de Defensa como “Departamento de Guerra”. Según informó The Guardian, la propuesta busca “recuperar la esencia histórica de la institución”. Sin embargo, especialistas advierten que este cambio requiere la aprobación del Congreso y podría generar un debate intenso sobre la militarización del lenguaje político en tiempos de divisiones internas.

Polémica por los aranceles y posibles reembolsos

La política económica también sacudió la semana. Un tribunal federal advirtió que los aranceles aplicados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia podrían ser ilegales. De acuerdo con Associated Press, si los jueces fallan en contra de la Casa Blanca, miles de empresas tendrían derecho a reclamar reembolsos millonarios. Los consumidores, sin embargo, quedarían excluidos de esa posibilidad, lo que ha despertado críticas de asociaciones de defensa del consumidor.

Republicanos buscan extender subsidios de salud

En el terreno legislativo, un grupo de republicanos de la Cámara de Representantes presentó un proyecto para extender más allá de 2026 los créditos fiscales que reducen el costo del seguro médico. Según algunos congresistas, la medida responde al temor de que el fin de estos subsidios eleve las primas justo en un año electoral. Aunque aún enfrenta un camino incierto en el Senado, la iniciativa muestra la relevancia del tema de la salud en la agenda política.

Reubicación del Mando Espacial de EE. UU.

El presidente ordenó trasladar el U.S. Space Command de Colorado a Alabama, decisión que desató fuertes críticas. Legisladores de ambos partidos acusaron a Trump de tomar una determinación con motivación política, relacionada con su rechazo al sistema de voto por correo en Colorado. Según AP News, expertos en defensa advierten que la mudanza podría retrasar proyectos estratégicos y afectar la seguridad nacional en un momento clave de rivalidad con China y Rusia.

La primera caída poblacional en la historia del país

El American Enterprise Institute publicó un informe que encendió alarmas: Estados Unidos podría registrar en 2025 la primera disminución poblacional de su historia. El fenómeno se explica por la drástica caída en la inmigración y una tasa de natalidad cada vez más baja. De acuerdo con el estudio, el país podría perder su ventaja demográfica frente a potencias emergentes, lo que plantea desafíos económicos y sociales de largo plazo.