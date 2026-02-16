Judicial

Declaran la nulidad de sanción disciplinaria contra Néstor Guillermo Franco González

El exdirector de la CAR enfrentó desde el año 2019 un proceso relacionado con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía (PTAR II).

Redacción Semana
16 de febrero de 2026, 2:10 p. m.
Néstor Guillermo Franco González, director de la CAR Cundinamrca, fue destituido de su cargo por parte de la Procuraduría. Foto: archivo/Semana. Foto: ARCHIVO SEMANA

El 14 de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca avaló un acuerdo conciliatorio que declaró la nulidad de los actos administrativos de una sanción contra Néstor Guillermo Franco González, relacionada con la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del municipio de Chía (PTAR II) cuando Franco era director de la CAR, y noticia que este medio registró inicialmente en diciembre de 2019 tras un fallo de segunda instancia de la Procuraduría General de la Nación.

El proceso contra Néstor Guillermo Franco González finalizó en 2021 con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, organismo que además reconoció un “agravio injustificado” en contra de Franco González. La decisión está plenamente ejecutoriada.

Desde entonces, y hasta la actualidad, Néstor Guillermo Franco González no tiene antecedentes disciplinarios vigentes relacionados con este o con otros hechos.

Néstor Guillermo Franco González, director de la CAR Cundinamrca, fue destituido de su cargo por parte de la Procuraduría. Foto: archivo/Semana.

