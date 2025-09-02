Revuelco en EE. UU. : Trump anuncia el movimiento de esta importante base militar a Alabama

Este martes 2 de septiembre, el presidente Donald Trump convocó una rueda de prensa en el Despacho Oval para comunicar diferentes decisiones que se llevarán a cabo próximamente.

En la misma, el mandatario republicano anunció la oficialización de mover la base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF, en inglés), ubicada en Colorado Springs, Colorado, hacia Huntsville, Alabama.

Esta iniciativa de trasladar este importante centro militar ya había sido discutida durante el mandato del expresidente Biden. En su momento, él decidió seguir las recomendaciones del entonces jefe de comando y, por ello, no se mudó a dicho establecimiento.

Con este movimiento, quedarían juntos el Arsenal Redstone del Ejército y el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Por lo tanto, la llamada ciudad cohete será clave para la defensa antimisiles.

El anuncio del proyecto se hizo el pasado 20 de mayo de 2025 en Washington, D.C. | Foto: Getty Images

La defensa antimisiles estará protagonizada por el Golden Dome (Cúpula Dorada), uno de los planes de defensa a los que Estados Unidos busca dar prioridad en el gobierno Trump.

Este será un sistema capaz de localizar y detener cualquier misil que amenace al país norteamericano, lo que lo convierte en uno de los instrumentos militares más revolucionarios de esta época.

Una de las empresas involucradas en su construcción será Lockheed Martin, que describe el revolucionario proyecto como “un escudo de defensa en capas, que salvaguarda la patria estadounidense con precisión inquebrantable, garantizando la seguridad y la resiliencia de nuestra nación”.

Este sistema tendrá un costo aproximado de 175.000 millones de dólares, según anunció el presidente Trump. Se trataría de una obra que vería la luz en el año 2029, por lo que probablemente el actual mandatario no alcance a entregarla dentro de su gobierno.

Sin embargo, algunos expertos consultados por Univision Noticias afirman que los costos podrían ascender a 500.000 millones de dólares, por lo que la financiación del proyecto sigue siendo un problema para la administración.

Debido a esto, han surgido diferentes rumores sobre una posible alianza con Canadá para aligerar los gastos de este innovador proyecto de defensa.

En la misma rueda de prensa, el presidente Trump aseguró que esta nueva construcción “va a ser un gran acontecimiento. Todos quieren participar... Tendremos una Cúpula Dorada como nunca antes se ha visto”.