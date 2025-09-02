Suscribirse

Revuelco en EE. UU. : Trump anuncia el movimiento de esta importante base militar a Alabama

El presidente realiza movimientos clave para la creación de la Cúpula Dorada.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

2 de septiembre de 2025, 10:20 p. m.
Trump anunció a los primeros nominados a los Premios Anuales del Centro Kennedy desde que asumió el control de la junta directiva del centro a principios de este año.
Donald Trump relizó gran anuncio de la Cúpula Dorada y Alabama. | Foto: Getty Images

Este martes 2 de septiembre, el presidente Donald Trump convocó una rueda de prensa en el Despacho Oval para comunicar diferentes decisiones que se llevarán a cabo próximamente.

En la misma, el mandatario republicano anunció la oficialización de mover la base de la Fuerza Espacial de Estados Unidos (USSF, en inglés), ubicada en Colorado Springs, Colorado, hacia Huntsville, Alabama.

Contexto: Mano derecha de Putin bromea con la muerte de Donald Trump y el presidente no tardó en responder a los rumores: “Mala suerte”

Esta iniciativa de trasladar este importante centro militar ya había sido discutida durante el mandato del expresidente Biden. En su momento, él decidió seguir las recomendaciones del entonces jefe de comando y, por ello, no se mudó a dicho establecimiento.

Con este movimiento, quedarían juntos el Arsenal Redstone del Ejército y el Centro de Vuelo Espacial Marshall de la NASA. Por lo tanto, la llamada ciudad cohete será clave para la defensa antimisiles.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en la Oficina Oval de la Casa Blanca el 20 de mayo de 2025 en Washington, D.C. El presidente Trump anunció sus planes para el "Domo Dorado", un sistema nacional de defensa contra misiles balísticos y de crucero.
El anuncio del proyecto se hizo el pasado 20 de mayo de 2025 en Washington, D.C. | Foto: Getty Images

La defensa antimisiles estará protagonizada por el Golden Dome (Cúpula Dorada), uno de los planes de defensa a los que Estados Unidos busca dar prioridad en el gobierno Trump.

Este será un sistema capaz de localizar y detener cualquier misil que amenace al país norteamericano, lo que lo convierte en uno de los instrumentos militares más revolucionarios de esta época.

Una de las empresas involucradas en su construcción será Lockheed Martin, que describe el revolucionario proyecto como “un escudo de defensa en capas, que salvaguarda la patria estadounidense con precisión inquebrantable, garantizando la seguridad y la resiliencia de nuestra nación”.

Contexto: Maduro envía ‘mensaje de paz’ a Donald Trump: dice que no le tiene “ninguna animadversión” y que es “su único aliado”

Este sistema tendrá un costo aproximado de 175.000 millones de dólares, según anunció el presidente Trump. Se trataría de una obra que vería la luz en el año 2029, por lo que probablemente el actual mandatario no alcance a entregarla dentro de su gobierno.

Sin embargo, algunos expertos consultados por Univision Noticias afirman que los costos podrían ascender a 500.000 millones de dólares, por lo que la financiación del proyecto sigue siendo un problema para la administración.

Debido a esto, han surgido diferentes rumores sobre una posible alianza con Canadá para aligerar los gastos de este innovador proyecto de defensa.

Contexto: Marco Rubio intentaría convencer a Donald Trump de atacar a Maduro, aunque habría inesperada oposición en la Casa Blanca

En la misma rueda de prensa, el presidente Trump aseguró que esta nueva construcción “va a ser un gran acontecimiento. Todos quieren participar... Tendremos una Cúpula Dorada como nunca antes se ha visto”.

Con este reciente movimiento, Alabama se convertirá en uno de los centros militares más grandes del mundo y será una ciudad clave dentro del futuro poderío militar del país norteamericano.

