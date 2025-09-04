Suscribirse

Estados Unidos

Golpe a Trump: jueza ordena devolver más de 2.000 millones de dólares a Harvard en un fallo que sacude la política educativa

El histórico fallo judicial protege la autonomía universitaria y abre un nuevo capítulo en la disputa entre Trump y las instituciones de educación superior.

Darwin Schneider Correa Parra

Pasante de Mundo - Semana.

4 de septiembre de 2025, 2:20 p. m.
EE.UU.
Un triunfo judicial sin precedentes sacude este 4 de septiembre los cimientos de la relación entre el gobierno federal y las universidades más prestigiosas del país. | Foto: Getty Images

Un triunfo judicial sin precedentes sacude este 4 de septiembre los cimientos de la relación entre el gobierno federal y las universidades más prestigiosas del país.

Una jueza de distrito, Allison D. Burroughs, con base en Boston, ordenó revertir de inmediato la suspensión que escaló hasta cancelaciones efectivas de más de 2.000 millones de dólares en financiamiento federal a Harvard.

El fallo, plasmado en un texto de 84 páginas, establece que la administración de Donald Trump violó derechos constitucionales al condicionar fondos a una alineación ideológica, al tiempo que ignora protocolos legales esenciales para terminar las subvenciones universitarias.

x
La institución alberga 20 millones de volúmenes y 400 millones de copias manuscritas. | Foto: Boston Globe via Getty Images

La magistrada enfatizó que combatir el antisemitismo es prioritario, pero remarcó que no puede justificarse infringiendo la libertad de expresión ni afectando el avance de la investigación académica:

“No se debe sacrificar a uno en el altar del otro”, escribió con contundencia. La decisión no solo devuelve los recursos bloqueados, sino que impide futuros cortes arbitrarios.

Según la resolución, las acciones del gobierno fueron una represalia contraria a la Primera Enmienda por la negativa de Harvard a ceder ante exigencias que incluían revisiones en sus prácticas de contratación, políticas de admisión y gobernanza, incluso una auditoría externa para supervisar la diversidad ideológica.

Contexto: Estudio de Harvard revela que dormir pocas horas duplicaría el riesgo de sufrir de Alzheimer

De hecho, se constató que el pretexto del combate al antisemitismo fue una cortina de humo ideológica, ya que existía poca relación entre esas acusaciones y los proyectos financiados.

La congresista White House anunció que apelará la decisión, al calificar el fallo como demasiado indulgente por parte de una jueza designada en la administración del expresidente Obama.

Harvard
Harvard | Foto: Getty Images

Harvard, por su parte, celebró el veredicto. Su presidente, Alan Garber, afirmó que el fallo valida la defensa de la libertad académica, la investigación científica y los principios fundamentales de la educación superior en Estados Unidos.

Otros medios internacionales también resaltaron la relevancia del fallo. Reuters enfatizó que esta orden es una victoria legal crucial para Harvard, cuya investigación y autonomía estaban amenazadas por un esfuerzo de control ideológico desde el Ejecutivo.

Este episodio forma parte de una estrategia más amplia del gobierno que, durante 2025, intentó presionar a varias universidades mediante congelamientos millonarios de fondos, como Cornell, Brown y Princeton, si no se ajustaban a sus prioridades educativas y políticas.

Contexto: "34 millones de muertos en pocas horas": la simulación de la Universidad de Princeton que muestra la devastación que causaría una guerra nuclear entre Rusia y EE.UU.

También incluyó intentos de revocar el estatus fiscal de Harvard y restringir su capacidad para recibir estudiantes internacionales.

Este fallo tiene el potencial de marcar un antes y un después. Asimismo, refuerza que el Estado no puede usar la financiación pública como instrumento de coerción ideológica y que las universidades resistirán esas presiones apoyándose en el principio de autonomía académica.

Queda por verse si la apelación logra revertir esta decisión o si queda en firme.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Maduro amenazó a Trump: “Somos guerreros fieros”. Cazas, drones, tanques y un viejo submarino, el arsenal del dictador

2. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

3. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

4. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

5. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HarvardTrumpEstados UnidosUniversidadesfalloJuezapolíticaEducación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.