Confirmadas las semifinales del Australian Open con Djokovic y Alcaraz a bordo: fechas y horas para ver

Ya solo quedan cuatro jugadores en busca del primer Grand Slam del 2026. Tres de los aspirantes hacen parte del top 10 de la ATP.

Redacción Deportes
28 de enero de 2026, 4:40 p. m.
Djokovic y Alcaraz se podrían citar en la final en caso de salir bien librados de 'semis'
Djokovic y Alcaraz se podrían citar en la final en caso de salir bien librados de 'semis' Foto: Getty Images

Jannik Sinner, N.2 del mundo y vigente campeón del Abierto de Australia, se clasificó para las semifinales del primer Grand Slam de la temporada, en la que se enfrentará el viernes a Novak Djokovic, mientras que en categoría femenina la sorpresa fue la eliminación de la polaca Iga Swiatek (N.2).

Aspirante a una tercera corona consecutiva en Melbourne, Sinner superó al estadounidense Ben Shelton (N.7) por 6-3, 6-4 y 6-4 para clasificarse a su sexta semifinal consecutiva de Grand Slam.

Jannik Sinner defiende su título de campeón vigente en Australian Open
Jannik Sinner defiende su título de campeón vigente en Australian Open Foto: Getty Images

Djokovic, por su parte, tuvo suerte de pasar a semifinales, ya que perdía por dos sets a cero contra Lorenzo Musetti cuando el italiano tuvo que retirarse al inicio del tercer set tras sufrir una lesión en la pierna derecha.

Un sexto capítulo entre sí

El balance en los enfrentamientos entre ambos es bastante parejo, con 6 victorias para el italiano por 4 para el serbio, aunque Sinner (14 años menor que Djokovic) se ha impuesto en los últimos cinco partidos, incluida la semifinal del año pasado en Australia, en cuatro sets, por 6-1, 6-2, 6-7 (6/8) y 6-3.

El italiano de 24 años volvió a demostrar que actualmente existen pocos rivales en el circuito que puedan derrotarle.

Bombazo mundial: Jannik Sinner, reciente campeón del Australian Open, fue sancionado por dopaje

Tampoco Shelton, que estaba disputando en Melbourne uno de los mejores torneos de su carrera, pero que tuvo que rendirse a la evidencia, lastrado también por los numerosos errores que cometió (34 por solo 16 del europeo) y sin aprovechar una sola de las cuatro bolas de break que tuvo.

Sinner, además, parece que va a más físicamente, luego de los calambres sufridos dos rondas antes: “Vamos día a día. Hoy sentí que me estaba moviendo otra vez un poco mejor, me siento físicamente más fuerte otra vez”, declaró a pie de pista.

Outfit de Naomi Osaka fue tendencia mundial en el Australian Open: reveló la sentida razón para usarlo

Djokovic corrió con suerte

Sobre Djokovic, Sinner admitió: “Todos sabemos al desafío al que me enfrento. Estos son los momentos por los que entrenas y por los que te levantas por la mañana. Él te mejora como jugador y como persona; somos afortunados de tenerlo todavía aquí, jugando un tenis increíble para su edad”.

Pese al nivel que ofrece a sus 38 años y estar a un paso de una quinta semifinal consecutiva en Grand Slam, lo cierto es que Djokovic fue “muy afortunado” en su partido contra Musetti.

Novak Djokovic se libró de Musetti en cuartos de final
Novak Djokovic se libró de Musetti en cuartos de final Foto: Getty Images

El quinto cabeza de serie ganaba el partido en Melbourne con marcador de 6-4, 6-3 y 1-3 cuando renunció tras lesionarse la pierna derecha.

“Siento pena por él, era de lejos el mejor jugador; yo iba de camino a casa esta noche”, admitió el serbio, que está en disposición de ganar un 25º título del Grand Slam.

En la otra semifinal masculina, el viernes, el español Carlos Alcaraz, N.1, se enfrentará al alemán Alexander Zverev (N.3).

*Con información de AFP.

