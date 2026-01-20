Naomi Osaka sorprendió este martes en su duelo de primera ronda del Abierto de Australia, que superó en tres sets, apareciendo en la pista con una sombrilla blanca, un sombrero de ala ancha y un velo a juego.

La jugadora japonesa de 28 años es conocida por sus estilosos atuendos cuando salta a la pista.

En la Rod Laver Arena, en la sesión nocturna ante la croata Antonia Ruzic, Osaka saludó con porte regio al público y acto seguido plegó la sombrilla y dejó el sombrero y el velo cuidadosamente a un lado.

Para el encuentro, la cuatro veces ganadora de un Gran Slam lució una equipación habitual de tenis.

La ex número 1 del mundo (actual 17ª en el ranking WTA), campeona en Melbourne en 2019 y 2021, se impuso por 6-3, 3-6 y 6-4 a la 65ª jugadora mundial.

Se enfrentará en la segunda ronda a la rumana Sorana Cirstea (41ª), quien inició el último Abierto de Australia de su carrera, a sus 35 años, eliminando a la alemana Eva Lys (39ª).

Un bonito motivo para Osaka

Durante la entrevista postpartido, la jugadora explicó la razón para aparecer con un outfit así en un evento como el primer Grand Slam de 2026.

“Es realmente hermoso. Hay una mariposa en el sombrero”, señaló de algunos detalles que pueden llegar a pasar desapercibidos ante las cámaras.

Naomi Osaka tuvo una entrada triunfal al Australian Open 2026. Foto: Getty Images

“También hay una mariposa en el paraguas. Tiene que ver con el Abierto de Australia que gané en 2021, que supongo que fue hace mucho tiempo”, puntualizó sobre la inspiración que tuvo para realizar esa entrada que quedará grabada en la historia del tenis mundial.

Por la viralidad que tuvieron las imágenes y videos de Osaka, también aparecieron los conceptos de moda de expertos a través de redes sociales como X.

Rebeca Maccise, consultora de Imagen y moda, fue quien extendió la explicación sobre el atuendo con el que entró la japonesa.

Así se ve la versión femenina de la camiseta retro de la Selección Colombia: levantó tierrero

“Naomi Osaka con el look más poderoso del Abierto de Australia 2026. Inspirado en una medusa que vio mientras leía a su hija y en la mariposa que se posó en su rostro a mitad de un partido en 2021″, señaló la experta al respecto.

“Naomi no solo juega tenis: escribe historia con lo que viste”, resaltó de lo que se había arriesgado a hacer la jugadora.

Resultados de la jornada del martes en el Australian Open:

Janice Tjen (INA) derrotó a Leylah Fernandez (CAN/N.22) 6-2, 7-6 (7/1)

Karolína Plísková (CZE) a Sloane Stephens (USA) 7-6 (9/7), 6-2

Ashlyn Krueger (USA) a Sára Bejlek (CZE) 6-3, 6-3

Madison Keys (USA/N.9) a Oleksandra Oliynykova (UKR) 7-6 (8/6), 6-1

Taylah Preston (AUS) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 2-6, 6-3

Wang Xinyu (CHN) a Anhelina Kalinina (UKR) 6-3, 6-3

Jelena Ostapenko (LAT/N.24) a Rebecca Sramková (SVK) 6-4, 6-4

Katerina Siniaková (CZE) a Panna Udvardy (HUN) 6-1, 6-2

Elena Rybakina (KAZ/N.5) a Kaja Juvan (SLO) 6-4, 6-3

Varvara Gracheva (FRA) a Viktorija Golubic (SUI) 6-1, 2-6, 6-1

Linda Fruhvirtová (CZE) a Lulu Sun (NZL) 6-3, 7-5

Tereza Valentová (CZE) a Maya Joint (AUS/N.30) 6-4, 6-4

Nikola Bartunková (CZE) a Daria Kasatkina (AUS) 7-6 (9/7), 0-6, 6-3

Belinda Bencic (SUI/N.10) a Katie Boulter (GBR) 6-0, 7-5

Naomi Osaka (JPN/N.16) a Antonia Ruzic (CRO) 6-3, 3-6, 6-4

Sorana Cirstea (RUM) a Eva Lys (GER) 3-6, 6-4, 6-3

Maddison Inglis (AUS) a Kimberly Birrell (AUS) 7-6 (8/6), 6-7 (9/11), 6-4

Laura Siegemund (GER) a Liudmila Samsonova (RUS/N.18) 0-6, 7-5, 6-4

Anna Kalinskaya (RUS/N.31) a Sonay Kartal (GBR) 7-6 (7/3), 6-1

Julia Grabher (AUT) a Elisabetta Cocciaretto (ITA) 7-5, 2-6, 6-4

*Con información de AFP.