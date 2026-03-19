Horas extra trabajadas, pero no reclamadas: qué son y por qué muchos empleados las pierden

Cada día miles de empleados cumplen con sus horarios laborales con el objetivo de poder recibir la compensación por sus servicios; sin embargo, en muchos casos, los empleados laboran un tiempo adicional que en muchos casos no se paga por parte de las empresas.

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Por tal razón, en caso de que las mismas se desarrollen en horarios diferentes, la persona podrá consultar con el área encargada sobre el posible pago de las horas extra que se han empleado para el desarrollo de las mismas.

Las capacitaciones se realizan de manera recurrente en las empresas. Foto: Agencia 123rf

¿Qué indican las normativas laborales sobre las capacitaciones?

Las capacitaciones son uno de los periodos en que muchas personas laboran por fuera de su horario habitual y no son remuneradas por los empleadores.

El Ministerio de Trabajo indica que una capacitación solo se considera dentro de la jornada laboral cuando existe un acuerdo entre ambas partes: el empleador y el trabajador.

Por lo tanto, el empleador no puede exigir que el trabajador asista o se conecte a una capacitación fuera de su horario de trabajo. No obstante, si previamente se ha llegado a un acuerdo, ese tiempo puede contabilizarse como parte de la jornada laboral.

“Si bien es cierto que la capacitación es un deber de todo funcionario, no existe norma alguna que obligue a los trabajadores a recibir capacitaciones por fuera del horario laboral. No obstante, se sugiere que comuniquen sus inquietudes a la entidad para llegar a un consenso sobre la programación de las capacitaciones dentro del horario laboral”, señala el Ministerio de Trabajo.

Asimismo, la normativa vigente no contempla sanciones específicas en caso de que un trabajador no asista a las capacitaciones. Sin embargo, el Ministerio insiste en que lo más recomendable es que empleador y trabajador lleguen a acuerdos dentro de la relación laboral.

En muchos casos, las incapacidades se hacen por fuera del horario laboral.

“El Ministerio de Trabajo no es competente para determinar si una entidad puede o no sancionar o iniciar procesos disciplinarios en contra de sus funcionarios por el caso expuesto”, aclara la cartera laboral.

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Tipos de capacitaciones

Entre las modalidades de capacitación más comunes se destacan: