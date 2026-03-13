Este viernes 13 de marzo, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) remitió ante la Unidad de Investigación y Acusación el proceso contra el exdirector de la Dijín de la Policía, general (r) José Leonardo Gallego Castrillón.

La trascendental decisión se tomó después de que el oficial en retiro, quien ocupó cargos importantes en la Policía Nacional, no reconociera su responsabilidad ante la JEP en los hechos materia de investigación.

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Esto en referencia al secuestro, actos de tortura y abuso sexual contra la periodista Jineth Bedoya Lima, registrados el 25 de mayo de 2000, así como por los crímenes ocurridos en la cárcel La Modelo, de Bogotá, entre 1999 y 2003.

La decisión fue adoptada por las subsalas del Caso 11, que investiga violencias basadas en género, y del Caso 08, que investiga crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asocio con grupos paramilitares y/o terceros civiles

La JEP señaló que “tras el contraste y valoración del material probatorio, se identifica la posible responsabilidad de comparecientes que podrían ser máximos responsables o partícipes determinantes en hechos graves y representativos”.

Pese a las pruebas, enfatizó, el general en retiro negó su responsabilidad en los hechos investigados desde hace dos décadas.

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“La decisión se sustentó en las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación en su contra. Como parte del proceso que lleva esa institución, el 5 de septiembre de 2025 la Fiscalía 251 delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados lo vinculó mediante indagatoria por su presunta participación en los hechos cometidos contra la periodista Jineth Bedoya Lima, constitutivos de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, tortura y acceso carnal violento agravado”, señala la decisión.

En este expediente, la defensa del general en retiro pidió la suspensión de la actuación ante la justicia ordinaria argumentando que se encontraba compareciendo ante la JEP. Situación por la cual fue llamado a rendir versión voluntaria por la Sala de Reconocimiento de Verdad. En estas sesiones negó su participación en los hechos.

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“A partir de diversos testimonios, la Fiscalía señaló al general de haber favorecido a internos de la cárcel La Modelo pertenecientes a grupos paramilitares mediante el ingreso de armas y otros elementos prohibidos”, indicó la JEP.

“También habría participado en el secuestro de la periodista Jineth Bedoya Lima, quien para ese momento era objeto de amenazas, hostigamientos y había publicado decenas de artículos sobre la grave situación de derechos humanos que se vivía en ese centro penitenciario”, añadió.