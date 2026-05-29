El periodista Gabriel Meluk se pronuncia en un comunicado frente a denuncias por presunto acoso sexual laboral

El periodista Gabriel Meluk, exeditor de Deportes de El Tiempo, se pronunció en un comunicado frente a denuncias en su contra por presunto acoso sexual laboral.

Jineth Bedoya, directora de ‘No es hora de callar’, denunció al periodista Gabriel Meluk por acoso sexual laboral

Este es el comunicado del periodista:

"Bogotá, 29 de mayo de 2026

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

1. Mi familia y yo estamos conmocionados por la versión publicada en las últimas horas por un medio de comunicación digital, así como por el anuncio de acciones judiciales relacionadas con supuestos casos de acoso.

2. Reitero que la única información que recibí acerca de mi desvinculación laboral hacía referencia a una reestructuración de la Sección de Deportes, motivada por las dificultades económicas por las que atraviesa el medio, como bien me lo hicieron saber personalmente el editor multimedia de EL TIEMPO, José Carlos García, y luego telefónicamente el director general del periódico, Andrés Mompotes.

3. En la misma llamada, el director Mompotes me relató que se había reunido con el que era mi equipo, en presencia del editor multimedia, para darle la noticia y, luego de destacar positivamente mis cualidades personales y profesionales al servicio del medio durante 32 años, reiteraron que mi salida obedecía a temas netamente económicos del medio, al punto que comunicaron la decisión de fusionar el portal Futbolred.com con la Redacción de Deportes para bajar costos operativos de cara al próximo Mundial de Fútbol; incluso, no se descartan nuevos recortes de personal en el equipo.

4. Nunca fui sometido a ningún proceso disciplinario durante estos 32 años de trabajo. Tampoco he sido denunciado por ningún delito. Sin embargo, anuncio mi compromiso irrestricto de comparecer ante la administración de justicia que me requiera para responder con la verdad y aclarar con las pruebas necesarias los testimonios que hoy afectan profundamente mi reputación, así como mi vida familiar y profesional.

5. Agradezco todas las manifestaciones de respaldo, apoyo y cariño de familiares, colegas, lector@s, amig@s, compañer@s y excompañer@s que durante más de tres décadas de ejercicio profesional han compartido conmigo en diferentes escenarios de la vida personal y laboral.

Atentamente,

Gabriel Meluk"