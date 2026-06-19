Fabiola Márquez vuelve a generar polémica en el CNE con su posición sobre De la Espriella

Fabiola Márquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral (CNE) considerada cercana al petrismo, sorprendió al acompañar la decisión de no revocar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella por la supuesta inhabilidad derivada de su doble nacionalidad.

Pero en la aclaración de voto dejó su verdadera postura. Márquez dijo que respaldaba el sentido de la decisión, mas no su fundamentación, y advirtió que la negativa no podía leerse “como una declaración concluyente acerca de la situación jurídica” del candidato.

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También cuestionó que la mayoría hubiera trasladado de forma automática al régimen presidencial la excepción prevista para congresistas colombianos por nacimiento. Con esto es claro que votó no a la revocatoria, pero su intención fue sentar un precedente con veneno, que deja viva la controversia