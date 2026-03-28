Así fue como el Ejército habría disparado contra policías en el Cauca, donde uno de ellos murió

Luego de que el patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca, quien murió tras ser baleado por integrantes del Ejército Nacional en el corregimiento de Párraga, jurisdicción del municipio de Rosas, durante una operación militar, la institución militar entregó detalles de cómo se registró el caso que ha causado controversia.

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Los uniformados involucrados pertenecen al Batallón de Montaña n.° 4, adscrito a la Vigésima Novena Brigada de la Tercera División del Ejército. De acuerdo con la versión de la institución castrense, los soldados reaccionaron con sus armas de dotación porque consideraron a los integrantes de la Policía Nacional como una amenaza en una zona donde hay fuerte presencia de ilegales.

Patrullero Miguel Ángel Gallardo Coca recibió un impacto de fusil por parte del Ejército en el Cauca. Foto: Suministrado a SEMANA.

“Según información preliminar, el personal militar que se encontraba cumpliendo funciones de seguridad y defensa habría reaccionado ante una presunta amenaza inminente, tras percibir detonaciones de armas de fuego y observar el descenso de personas armadas de un vehículo sobre la vía Panamericana, en una zona con presencia de grupos armados organizados”, señaló el Ejército.

Luego de frenar los disparos, los militares llegaron y revisaron el terreno y fue donde se percataron de que se trataba de integrantes de la Policía Nacional, lo que dejó al descubierto la confusión.

“Tras el cese de la acción y la correspondiente verificación en el lugar de los hechos, se pudo establecer que el personal involucrado pertenecería a la Policía Nacional, situación que habría sido interpretada por la tropa, inicialmente, como una posible amenaza de grupos ilegales”, señaló.

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Esta actuación de la tropa ha causado cuestionamientos sobre los protocolos que son utilizados en medio de las operaciones que adelantan en las diferentes regiones de Colombia.

“Como consecuencia de esta situación, actualmente objeto de investigación por parte de las autoridades competentes, lamentablemente un uniformado de la Policía Nacional perdió la vida. En este momento se adelantan las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes”, indicó.

Uniformes de la Policía Nacional de Colombia. Foto Guillermo Torres Reina / Semana Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Las investigaciones del Ejército ya comenzaron y se espera que haya un resultado para poder determinar lo que pasó exactamente.

“El Comando de la Vigésima Novena Brigada ha ordenado el desplazamiento inmediato de una comisión institucional, con el fin de verificar los procedimientos efectuados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos”, indicó.

Asimismo, la institución reiteró su disposición de colaborar plenamente con las investigaciones que adelanten las autoridades judiciales y disciplinarias.

“El Ejército Nacional ha dispuesto su plena colaboración con las autoridades competentes, con el propósito de contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido y determinar las responsabilidades a que haya lugar”, puntualizó.