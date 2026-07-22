Precio del dólar en casas de cambio para el miércoles 22 de julio de 2026

El dólar es fundamental para la economía colombiana, dado que actúa como la principal moneda de reserva global y como medio de pago estándar para el comercio internacional. Su valor determina el costo de las importaciones, la rentabilidad de las exportaciones y el precio de materias primas vitales como el petróleo.
Invertir en dólares protege su patrimonio frente a la devaluación de la moneda local, sirve de refugio en tiempos de incertidumbre económica y permite diversificar las inversiones y acceder a mercados financieros globales. Es una estrategia clave para mantener su poder adquisitivo a mediano y largo plazo.
Para ello, los inversionistas buscan casas de cambio, que son entidades financieras autorizadas para comprar y vender monedas extranjeras. Estas facilitan el comercio y los viajes internacionales, pues permiten a las personas obtener la moneda local del lugar que visitan o resguardar su dinero frente a la devaluación mediante la adquisición de divisas más fuertes.
Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 22 de julio
Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 22 de julio. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,215.95 y de venta de $3,376.43.
Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Si desea conocer el valor de la divisa por ciudad, tenga en cuenta la siguiente tabla:
|Ciudad
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Bogotá
|3,315
|3,404
|89
|Cali
|3,200
|3,425
|225
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,320
|3,365
|45
|Medellín
|3,167
|3,350
|183
|Pereira
|3,250
|3,420
|170
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la última semana incluidos en la siguiente tabla. Estos son los precios de compra y de venta, así como la TRM.
|Fecha
|Precio de compra
|Precio de venta
|TRM
|Miércoles 22 de julio de 2026
|3215.95
|3376.43
|3238.19
|Martes 21 de julio de 2026
|3215.95
|3376.43
|3262.58
|Lunes 20 de julio de 2026
|3241.5
|3392.25
|3262.58
|Domingo 19 de julio de 2026
|3243.5
|3394.25
|3262.58
|Sábado 18 de julio de 2026
|3246.5
|3394.25
|3262.58
|Viernes 17 de julio de 2026
|3241.5
|3388
|3221.41
|Jueves 16 de julio de 2026
|3224
|3383.25
|3233.91
|Miércoles 15 de julio de 2026
|3267.5
|3418.5
|3252.11
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Precio de compra
|Precio de venta
|Spread
|Amerikan Cash
|3,335
|3,390
|55
|Cambios Kapital
|3,350
|3,370
|20
|Latin Cambios
|3,350
|3,430
|80
|Punto Dollar
|3,200
|3,430
|230
|Smart Exchange
|3,340
|3,400
|60
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.