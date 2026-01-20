Energía

MinMinas define nuevo realizador de subastas para contratar energía eléctrica a largo plazo. ¿Qué pasará con XM?

La anterior subasta, y muchas otras más, habían sido realizadas por la filial de ISA que, por no hacer lo que pide el gobierno en materia tarifaria, ha tenido descontento al presidente Petro.

Redacción Economía
20 de enero de 2026, 8:36 p. m.
Energía eléctrica
Energía eléctrica Foto: Getty Images

Algunos voceros del sector eléctrico, consultados por SEMANA, afirman que no tienen en el recuerdo que las subastas para contratar energía a largo plazo hayan sido realizadas por alguien distinto a la empresa XM, filial de ISA y motivo de cierto descontento en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ahora, se conoció que será la Bolsa Mercantil el subastador del Ministerio de Minas y Energía para la contratación de energía eléctrica a largo plazo.

De acuerdo con la información suministrada, el contrato suscrito tendrá una duración de tres años y el fin de la contratada será estructurar mecanismos orientados a fortalecer la seguridad energética del país.

María Inés Agudelo - presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia (Gestor de Gas).
María Inés Agudelo - presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia. Foto: Cortesía

Para una fuente conocedora del tema, aunque la Bolsa Mercantil habría participado en un proceso público y abierto, dentro de la puja para ganar el contrato, esta se ha dedicado a subastas, pero en el tema de gas, motivo por el cual dicho vocero estima que sería un efecto de esa fricción que se generó entre el gobierno y XM.

Desde el Ministerio de Minas confirmaron que, aunque habrá un nuevo subastador oficial en los procesos de contratación para la compraventa de energía eléctrica a largo plazo, eso no quitará que XM, esa cartera, tenga la potestad de requerir a la empresa para cualquier otro mecanismo.

La contratación del subastador buscaba un operador especializado para adelantar subastas.

Según explicó la Bolsa Mercantil, “esos esquemas están diseñados para dar viabilidad comercial a nuevos proyectos de generación, incluidos los de energías renovables, y para aportar a la seguridad energética del país en el corto, mediano y largo plazo”.

Entre los nombres incluidos figura el actual ministro de Minas y exmiembro de la junta directiva de la petrolera, Edwin Palma.
Entre los nombres incluidos figura el actual ministro de Minas y exmiembro de la junta directiva de la petrolera, Edwin Palma. Foto: X: @PalmaEdwin

El contrato indica que la Bolsa Mercantil será la responsable de la organización y ejecución de las subastas, mientras que las reglas serán definidas por el Ministerio de Minas.

Noticia en desarrollo...

