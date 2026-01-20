MinMinas define nuevo realizador de subastas para contratar energía eléctrica a largo plazo. ¿Qué pasará con XM?

Algunos voceros del sector eléctrico, consultados por SEMANA, afirman que no tienen en el recuerdo que las subastas para contratar energía a largo plazo hayan sido realizadas por alguien distinto a la empresa XM, filial de ISA y motivo de cierto descontento en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Ahora, se conoció que será la Bolsa Mercantil el subastador del Ministerio de Minas y Energía para la contratación de energía eléctrica a largo plazo.

De acuerdo con la información suministrada, el contrato suscrito tendrá una duración de tres años y el fin de la contratada será estructurar mecanismos orientados a fortalecer la seguridad energética del país.

Para una fuente conocedora del tema, aunque la Bolsa Mercantil habría participado en un proceso público y abierto, dentro de la puja para ganar el contrato, esta se ha dedicado a subastas, pero en el tema de gas, motivo por el cual dicho vocero estima que sería un efecto de esa fricción que se generó entre el gobierno y XM.

Desde el Ministerio de Minas confirmaron que, aunque habrá un nuevo subastador oficial en los procesos de contratación para la compraventa de energía eléctrica a largo plazo, eso no quitará que XM, esa cartera, tenga la potestad de requerir a la empresa para cualquier otro mecanismo.

La contratación del subastador buscaba un operador especializado para adelantar subastas.

Según explicó la Bolsa Mercantil, “esos esquemas están diseñados para dar viabilidad comercial a nuevos proyectos de generación, incluidos los de energías renovables, y para aportar a la seguridad energética del país en el corto, mediano y largo plazo”.

El contrato indica que la Bolsa Mercantil será la responsable de la organización y ejecución de las subastas, mientras que las reglas serán definidas por el Ministerio de Minas.

