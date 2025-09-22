Jaime Andrés Beltrán compite por nuevo cargo tras salir de la Alcaldía de Bucaramanga. Así está la puja

Luego de que el Consejo de Estado confirmara la anulación de la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, empezaron las gestiones para ubicarlo en un cargo de alto nivel en el país.

SEMANA conoció que Beltrán entró a la competencia por la dirección ejecutiva de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), en vacancia desde febrero de 2025.

Como se recordará, Luz María Zapata, quien ahora aspira a la Presidencia, renunció al cargo tras una fuerte polémica que sostuvo con los mandatarios, principalmente con Federico Gutiérrez.

Desde entonces, se han barajado varios nombres para reemplazarla. Sin embargo, los alcaldes priorizaron una auditoría para establecer las condiciones de la Asociación y después seleccionar al director.

Ese tiempo ya llegó y se creía que estaba despejado el camino para el director de Turismo de Bogotá, Andrés Santamaría, que tendría el respaldo de varios mandatarios, incluido el de Carlos Fernando Galán.

No obstante, la nueva condición de Jaime Andrés Beltrán lo sumó a la competencia y contaría con el visto bueno de varios de sus excolegas. A él también le han ofrecido que vuelva a aspirar a la Alcaldía de Bucaramanga, en las elecciones atípicas, pero no se ha decidido.